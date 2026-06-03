Berater-Ranking 2026: Detecon erreicht Platz 2 bei IT-Strategie & Implementierung

Wien (OTS) -

Die Unternehmensberatung Detecon wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN in der Kategorie „IT-Strategie & Implementierung“ mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Damit bestätigt Detecon erneut seine starke Position als Beratungspartner für technologiegetriebene Transformationsprozesse.

Angesichts rasanter technologischer Entwicklungen gewinnt die Verbindung von strategischer Orientierung und konsequenter Umsetzung weiter an Bedeutung. Besonders Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz, agentenbasierter Lösungen und moderner IT-Architekturen stellen Unternehmen vor neue Chancen, aber auch vor wachsende Herausforderungen bei Priorisierung, Orientierung und verantwortungsvollem Einsatz.

Tim Herbstrith erklärt dazu: „Technologie entfaltet ihren Wert erst dann, wenn sie strategisch durchdacht und konsequent umgesetzt wird. Gerade angesichts der rasanten Entwicklungen – insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz und agentenbasierter Lösungen – stehen Unternehmen vor neuen Chancen, aber auch vor wachsender Unsicherheit in Bezug auf Orientierung, Priorisierung und verantwortungsvollen Einsatz. Genau hier setzen wir an: Wir helfen unseren Kunden, aus technologischen Möglichkeiten konkrete Wettbewerbsvorteile zu entwickeln und diese erfolgreich zu realisieren. Unser Ansatz verbindet fundierte IT-Strategie mit operativer Umsetzungskompetenz und stellt den Menschen als zentralen Erfolgsfaktor in den Mittelpunkt. Über die erneute Auszeichnung freuen wir uns sehr – sie ist für uns eine wertvolle Bestätigung unseres Ansatzes.“

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erscheint jährlich und gilt als fundierte Standortbestimmung der heimischen Beratungslandschaft. Bewertet werden unter anderem Expertise, Innovationsstärke, Umsetzungsfähigkeit sowie der konkrete Mehrwert für Kund:innen.

Die Top-Platzierung zeigt, dass Detecon Unternehmen dabei unterstützt, technologische Möglichkeiten in konkrete Wettbewerbsvorteile zu übersetzen und IT-Strategien erfolgreich in der Organisation zu verankern.