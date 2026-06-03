  • 03.06.2026, 09:30:58
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Österreichs beste Berater: SHS erneut beste Organisationsberatung Österreichs

SHS erreicht im Unternehmensberater-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN erneut Platz 1 in der Kategorie Organisationsberatung.

Wien (OTS) - 

Die SHS Unternehmensberatung wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN erneut als beste Beratung in der Kategorie „Organisationsberatung“ ausgezeichnet. Mit Platz 1 steht SHS damit zum zweiten Mal in Folge an der Spitze eines zentralen Beratungsfeldes der heimischen Wirtschaft.

Die Auszeichnung bestätigt die konsequente Spezialisierung von SHS auf Organisationsentwicklung, Change Management und unternehmerische Transformation. Gerade in Zeiten ständigen Wandels gewinnt die Fähigkeit, Strukturen wirksam weiterzuentwickeln und Veränderungsprozesse erfolgreich zu begleiten, weiter an Bedeutung.

Mag. Clemens Satke, Geschäftsführer der SHS Unternehmensberatung, zeigt sich stolz über die erneute Spitzenplatzierung: „Sogar zum zweiten Mal in Folge von den führenden CEOs als „bester Organisationsberater“ ausgezeichnet zu werden ist erfüllt uns mit Stolz. Organisation ist unsere Kernkompetenz – seit 30 Jahren. Veränderung erfordert immer ein hohes Engagement. Diese Auszeichnung ist daher Motivation pur für unser Team, danke!"

SHS begleitet Unternehmen verschiedenster Branchen bei organisatorischen Neuausrichtungen, Kulturwandel-Prozessen und der Stärkung innerbetrieblicher Resilienz. Der Beratungsansatz verbindet methodische Tiefe mit ergebnisorientierter Umsetzung und stellt den Menschen konsequent in den Mittelpunkt des Wandels.

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN gilt als eine der wichtigsten unabhängigen Erhebungen im österreichischen Consulting-Markt. Bewertet werden unter anderem Fachkompetenz, Umsetzungserfolg, strategisches Verständnis und der konkrete Nutzen für die Klient:innen.

Die erneute Auszeichnung zeigt, dass SHS mit seiner langjährigen Erfahrung, klaren Spezialisierung und umsetzungsorientierten Beratung eine führende Rolle in der österreichischen Organisationsberatung einnimmt.

Rückfragen & Kontakt

INDUSTRIEMAGAZIN Redaktion
Mag. Daniel Pohselt
Telefon: 01-40410-414
E-Mail: [email protected]

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