Österreichs beste Berater: Detecon zählt zu den führenden Beratungen für Digitalisierung

Wien (OTS) -

Die Unternehmensberatung Detecon zählt im Bereich Digitalisierung zu den führenden Beratungshäusern Österreichs. Im aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erreichte Detecon in der Kategorie „Digitalisierung“ den 3. Platz.

Die Auszeichnung unterstreicht die hohe Kompetenz von Detecon bei der Begleitung digitaler Transformationsprozesse. Im Mittelpunkt steht dabei ein Beratungsansatz, der Geschäftsprozesse neu denkt, Daten konsequent nutzbar macht und Technologien wie Automatisierung, Analytics und Künstliche Intelligenz dort einsetzt, wo sie konkreten Mehrwert schaffen.

Johann Kahrer erklärt dazu: „Die Auszeichnung als eine der führenden Beratungen für Digitalisierung bestätigt unsere Arbeit: Für uns bedeutet Digitalisierung, Geschäftsprozesse neu zu denken, Daten konsequent nutzbar zu machen und Technologien wie Automatisierung, Analytics und Künstliche Intelligenz dort einzusetzen, wo sie echten Mehrwert schaffen. Gemeinsam mit unseren Kund:innen entwickeln wir Lösungen, die strategisch tragfähig, operativ umsetzbar und in der Organisation wirksam sind. Dabei bringen wir unsere breite Expertise über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg ein – von digitalen Steuerungsmodellen bis hin zur Weiterentwicklung moderner Finanzorganisationen. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung und begleiten Unternehmen weiterhin wirkungsvoll bei ihrer digitalen Transformation.“

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erscheint jährlich und gilt als fundierte Standortbestimmung der heimischen Beratungslandschaft. Bewertet werden unter anderem Expertise, Innovationsstärke, Umsetzungsfähigkeit sowie der konkrete Mehrwert für Kund:innen.

Die aktuelle Platzierung zeigt, dass Detecon Unternehmen nicht nur bei strategischen Digitalisierungsfragen begleitet, sondern digitale Lösungen entwickelt, die operativ umsetzbar und in der Organisation wirksam sind.