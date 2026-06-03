  • 03.06.2026, 09:30:55
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Klaiton auf Platz 1: Führende Position im Interim Management im Unternehmensberater-Ranking 2026 bestätigt

Klaiton wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking von INDUSTRIEMAGAZIN erneut als führender Anbieter im Bereich Interim Management ausgezeichnet.

Wien (OTS) - 

Die Auszeichnung unterstreicht die Rolle von Klaiton als Partner für die schnelle und passgenaue Besetzung von Schlüsselpositionen in Unternehmen. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, technologischer Transformationen und steigender Anforderungen an Veränderungsprozesse gewinnt der Einsatz erfahrener Interim Manager, Berater und Projektleiter weiter an Bedeutung.

„Wir freuen uns, zum zweiten Mal in Folge den 1. Platz im Interim Management erreicht zu haben. Mit über 1.500 Berater in den Bereichen Interim Management, Consulting und Projektleitung unterstützen wir mittelständische und große Unternehmen bei der schnellen Besetzung entscheidender Rollen. Danke an unsere Kunden, Partner und Consultants für die erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagt Nikolaus Schmidt, Managing Director Klaiton.

Klaiton unterstützt Unternehmen insbesondere bei der Überbrückung personeller Engpässe, der Umsetzung von Transformationsprojekten sowie bei der Besetzung zeitkritischer Management- und Expertenfunktionen. Das Unternehmen greift dabei auf ein breites Netzwerk qualifizierter Fach- und Führungskräfte zurück und ermöglicht eine kurzfristige Verfügbarkeit der benötigten Kompetenzen.

Das jährlich erscheinende Unternehmensberater-Ranking von INDUSTRIEMAGAZIN basiert auf einer umfassenden Marktstudie unter österreichischen Unternehmen. Bewertet werden unter anderem Beratungsqualität, Umsetzungsstärke, Flexibilität, Kundenzufriedenheit sowie der konkrete Mehrwert für Auftraggeberinnen und Auftraggeber. In die Untersuchung fließen klassische Unternehmensberatungen ebenso ein wie spezialisierte Beratungs- und Interim-Management-Anbieter.

Mit dem erneuten Spitzenplatz bestätigt Klaiton seine Position als einer der führenden Anbieter für Interim Management in Österreich und setzt seinen Wachstumskurs im Bereich flexibler Experten- und Managementlösungen fort.

Rückfragen & Kontakt

INDUSTRIEMAGAZIN Redaktion
Mag. Daniel Pohselt
Telefon: 01-40410-414
E-Mail: [email protected]

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