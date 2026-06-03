Deloitte Austria mehrfach ausgezeichnet: Spitzenplätze im Unternehmensberater-Ranking 2026

Wien (OTS) -

Das Unternehmen konnte sich in mehreren zentralen Kategorien und Branchen hervorragend positionieren: Platz 1 in der Kategorie „Steuerberatung“, Platz 1 im Bereich „Mergers & Acquisitions (M&A)”, Platz 2 in der Branche „Banken und Versicherungen“, Platz 1 in der Branche „Familienunternehmen und Mittelstand“ sowie Platz 2 in der Branche „Handel und Konsumgüter“.

Die starken Platzierungen unterstreichen die breite fachliche Aufstellung von Deloitte Austria und bestätigen die hohe Relevanz eines umfassenden Beratungsansatzes. Besonders in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld gewinnen integrierte Lösungen, fundierte Branchenexpertise und umsetzungsstarke Beratung weiter an Bedeutung.

Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich, sieht die Auszeichnungen als Bestätigung für den ganzheitlichen Beratungsansatz des Unternehmens: "Deloitte Österreich versteht sich als Impulsgeber für die heimische Wirtschaft. Gerade in herausfordernden Zeiten brauchen die Unternehmen ein breites Beratungsportfolio, das ihre vielfältigen Bedürfnisse abdeckt. Die Auszeichnungen freuen uns sehr und sind Beleg dafür, dass ein gesamthafter Beratungsansatz die richtige Antwort auf die aktuellen Krisen ist."

Deloitte Austria begleitet seine Kund:innen bei steuerlichen, rechtlichen und strategischen Fragestellungen ebenso wie bei komplexen M&A-Prozessen, Strukturierungen, Transformationsprojekten und Unternehmensübergaben. In den Bereichen Banken und Versicherungen, Familienunternehmen und Mittelstand sowie Handel und Konsumgüter profitieren Unternehmen von branchenspezifischer Expertise, praxisnaher Begleitung und der internationalen Vernetzung von Deloitte.

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erscheint jährlich und zählt zu den anerkanntesten Marktanalysen der Beratungsbranche in Österreich. Bewertet werden unter anderem Beratungsqualität, Fachkompetenz, Umsetzungsstärke und der konkrete Nutzen für Unternehmen. Die aktuellen Top-Platzierungen zeigen, dass Deloitte Austria mit seinem breiten Beratungsportfolio und gesamthaften Ansatz eine zentrale Rolle am österreichischen Consulting-Markt einnimmt.