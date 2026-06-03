  • 03.06.2026, 09:30:51
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„die Berater“ dreifach im Unternehmensberater-Ranking 2026 ausgezeichnet

„die Berater“ erreicht im aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN dreimal Platz 3 – in Human Capital, Sustainability sowie Handel und Konsumgüter.

Wien (OTS) - 

Die Unternehmensberatung „die Berater“ zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erneut zu den besten Beratungsunternehmen Österreichs. Das Unternehmen erreichte gleich in drei Bereichen starke Platzierungen: Platz 3 in der Kategorie „Human Capital“, Platz 3 in der Kategorie „Sustainability“ sowie Platz 3 in der Branche „Handel und Konsumgüter“.

Mit diesen Top-Platzierungen wird „die Berater“ für seine breite Beratungskompetenz ausgezeichnet – von Personal- und Organisationsentwicklung über nachhaltige Transformationsprozesse bis hin zur Begleitung von Unternehmen im dynamischen Handels- und Konsumgüterumfeld.

Martin Röhsner, CEO von „die Berater“, sieht die Auszeichnungen als Bestätigung für den zukunftsorientierten Beratungs- und Bildungsansatz des Unternehmens: „Diese Auszeichnungen sind für uns eine wunderbare Bestätigung, die unseren täglichen Antrieb perfekt widerspiegeln. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind verlässliche und vorausschauende Partner, die Stabilität und neue Perspektiven bieten, in der Beratung und Ausbildung gefragt. Technologien wie der Einsatz Künstlicher Intelligenz in Betrieben verändern gewohnte Abläufe und gewachsene Strukturen und lösen oftmals auch Verunsicherung in einzelnen Abteilungen aus. In der Kombination Consulting und Education mit innovativer Technologie beraten wir Unternehmungen, um für gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen gerüstet zu sein. Wir möchten für unsere Kunden immer einen Schritt vorausdenken, um ihnen schon heute die Kompetenzen und Innovationen von morgen zu vermitteln. Mit der Erfahrung aus über 25 Jahren bleibt unser Blick auch in Zukunft fest nach vorne gerichtet.“

Die Platzierungen unterstreichen den Anspruch von „die Berater“, Unternehmen ganzheitlich zu begleiten und sie durch Beratung, Weiterbildung und technologische Innovation nachhaltig zu stärken. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit gewinnen praxisnahe Lösungen, Zukunftskompetenzen und ein vorausschauender Umgang mit Veränderung weiter an Bedeutung.

Das jährlich erscheinende Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN gilt als eine der wichtigsten unabhängigen Marktstudien der österreichischen Beratungsbranche. Bewertet werden unter anderem Beratungsqualität, Umsetzungsstärke, Branchenwissen und der konkrete Mehrwert für Unternehmen.

Die aktuellen Auszeichnungen zeigen, dass „die Berater“ mit seinem integrierten Ansatz aus Consulting und Educationeine starke Rolle am österreichischen Beratungsmarkt einnimmt.

Rückfragen & Kontakt

INDUSTRIEMAGAZIN Redaktion
Mag. Daniel Pohselt
Telefon: 01-40410-414
E-Mail: [email protected]

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