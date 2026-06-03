Ranking: Detecon als beste Beratung für Transport, Verkehr und Logistik ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Die Unternehmensberatung Detecon wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN in der Branche „Transport, Verkehr, Logistik“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Damit zählt Detecon in diesem Bereich zu den führenden Beratungshäusern im österreichischen Markt.

Die Spitzenplatzierung bestätigt die besondere Branchenkompetenz von Detecon in einem Umfeld, das zunehmend von Digitalisierung, Vernetzung, neuen Mobilitätsanforderungen und komplexen Transformationsprozessen geprägt ist. Das Unternehmen begleitet Kund:innen dabei, die digitale Zukunft von Mobilität und Logistik strategisch zu gestalten und operativ umzusetzen.

Hendrik Frecken erklärt dazu: „Die erneute Auszeichnung als beste Beratung für TTL unterstreicht unseren Anspruch, Unternehmen mit fachlicher Kompetenz, praxisnahen Lösungen und individueller Betreuung nachhaltig zu begleiten. Dieser Erfolg ist das Ergebnis eines engagierten Teams sowie des vertrauensvollen Austauschs mit unseren Kund:innen und Partner:innen. In der gemeinsamen Projektarbeit gestalten wir die digitale Zukunft von Mobilität und Logistik. Ein großer Dank gilt dabei auch unserem Detecon Rail Competence Center, das es uns ermöglicht, mit technologischer Expertise und vor allem dezidiertem Branchenwissen zu überzeugen.“

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erscheint jährlich und gilt als fundierte Standortbestimmung der heimischen Beratungslandschaft. Bewertet werden unter anderem Expertise, Innovationsstärke, Umsetzungsfähigkeit sowie der konkrete Mehrwert für Kund:innen.

Die aktuelle Platzierung zeigt, dass Detecon Unternehmen in Transport, Verkehr und Logistik nicht nur bei strategischen Fragestellungen unterstützt, sondern branchenspezifische Veränderungsprozesse wirksam in die Umsetzung bringt.