Berater-Ranking 2026: TPA Steuerberatung GmbH erreicht Platz 2 in der Kategorie M&A

Wien (OTS) -

Die TPA Steuerberatung GmbH zählt laut dem aktuellen Berater-Ranking 2026 zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs. In der Kategorie „M&A“ erreichte das Unternehmen den 2. Platz.

Die Platzierung unterstreicht die hohe Expertise von TPA bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, Transaktionsprozessen, steuerlicher Strukturierung und strategischer Begleitung von Unternehmen. Gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld sind fundierte Beratung, Erfahrung und Umsetzungskompetenz entscheidend, um Transaktionen erfolgreich vorzubereiten und abzuschließen.

Helmut Beer, Steuerberater und Partner bei TPA, erklärt zur Auszeichnung: „Wir freuen uns sehr über unsere großartigen Platzierungen bei „M&A“ und „Steuerberatung“. Unter den Besten zu sein würdigt nicht nur unsere fachliche Kompetenz, sondern auch das beeindruckende Engagement unserer 850 Mitarbeiter:innen“, so Helmut Beer, TPA Steuerberatung und M&A-Experte.

TPA begleitet Kund:innen bei komplexen M&A-Projekten mit interdisziplinärer Expertise, praxisnaher Beratung und einem klaren Blick für steuerliche, wirtschaftliche und strategische Zusammenhänge. Die Auszeichnung zeigt, dass TPA in der Transaktionsberatung zu den besonders starken Beratungspartnern am österreichischen Markt zählt.

Das jährlich erscheinende Berater-Ranking gilt als wichtige Standortbestimmung der österreichischen Beratungsbranche. Bewertet werden unter anderem Beratungsqualität, Fachkompetenz, Umsetzungsstärke, Branchenwissen und der konkrete Mehrwert für Auftraggeberinnen und Auftraggeber.