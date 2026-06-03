Unternehmensberatung: Advicum Consulting erreicht Platz 3 im Produktionsmanagement

Wien (OTS) -

Die Advicum Consulting GmbH zählt auch im Bereich Produktionsmanagement zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs. Im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN erreichte Advicum in der Kategorie „Produktionsmanagement“ den 3. Platz.

Die Platzierung bestätigt die Kompetenz des Unternehmens in der nachhaltigen Optimierung industrieller Prozesse. Advicum Consulting unterstützt Unternehmen dabei, Produktionsstrukturen effizienter, transparenter und zukunftsfähiger zu gestalten. Im Mittelpunkt steht dabei ein ganzheitlicher Ansatz, der Menschen, Organisation, Technologie, Digitalisierung und Innovation miteinander verbindet.

Daniel Knuchel, Equity Partner von Advicum Consulting, erklärt dazu: „Unser Ziel ist es immer, gemeinsam mit unseren Kunden effiziente und transparente Lösungen im Produktionsmanagement zu entwickeln. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt. Sei es in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden oder im täglichen Einsatz unserer Experten. Laufende Integration von Innovationen und wesentlichen Aspekten der konsequenten Digitalisierung sowie die Implementierung von KI-Lösungen führen aus unserer Sicht zu den benötigten Effizienzsteigerung und dienen der weiteren Absicherung des Standorts Österreich. Die Anerkennung unserer Arbeit bestätigt uns in unserem gesamtheitlichen, menschenzentrierten Beratungsansatz und motiviert uns, Produktion noch leistungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten.“

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erscheint jährlich und gilt als eine der umfassendsten Marktanalysen der österreichischen Consulting-Branche. Bewertet werden unter anderem Beratungskompetenz, Umsetzungsstärke, Branchenverständnis und der konkrete Nutzen für Unternehmen.

Die erneute Top-Platzierung zeigt, dass Advicum Consulting mit seinem menschenzentrierten und umsetzungsorientierten Beratungsansatz einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung industrieller Leistungsfähigkeit leistet.