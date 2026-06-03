  • 03.06.2026, 09:30:39
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Österreichs beste Berater: TPA Steuerberatung GmbH unter den Top 3 in der Steuerberatung

Die TPA Steuerberatung GmbH erreicht im Berater-Ranking 2026 Platz 3 in der Kategorie Steuerberatung.

Wien (OTS) - 

Die TPA Steuerberatung GmbH wurde im aktuellen Berater-Ranking 2026 in der Kategorie „Steuerberatung“ mit Platz 3 ausgezeichnet. Damit zählt TPA erneut zu den führenden Steuerberatungsunternehmen Österreichs.

Die Platzierung bestätigt die starke fachliche Kompetenz von TPA in einem zentralen Beratungsfeld. Moderne Steuerberatung bedeutet heute weit mehr als die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen: Unternehmen benötigen vorausschauende Beratung, belastbare Lösungen und strategische Orientierung, um steuerliche Spielräume sinnvoll zu nutzen und langfristige Entscheidungen fundiert zu treffen.

Yasmin Wagner, Steuerberaterin und Partnerin bei TPA, erklärt zur Auszeichnung: „Exzellente Steuerberatung geht für mich über reine Compliance hinaus – sie schafft Spielräume und eröffnet neue Perspektiven. Dass wir damit erfolgreich sind, zeigt unsere Platzierung sehr deutlich.“

TPA unterstützt Kund:innen bei steuerlichen Fragestellungen mit umfassender Expertise, praxisnaher Begleitung und einem klaren Fokus auf nachhaltigen Mehrwert. Die Top-3-Platzierung zeigt, dass TPA mit seinem Beratungsansatz eine starke Rolle im österreichischen Steuerberatungsmarkt einnimmt.

Das jährlich erscheinende Berater-Ranking gilt als wichtige Standortbestimmung der österreichischen Beratungsbranche. Bewertet werden unter anderem Beratungsqualität, Fachkompetenz, Umsetzungsstärke, Branchenwissen und der konkrete Mehrwert für Auftraggeberinnen und Auftraggeber.

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