Next Level Consulting erzielt Top-Platzierungen im Berater-Ranking 2026

Wien (OTS) -

Die Unternehmensberatung Next Level Consulting zählt laut dem aktuellen Berater-Ranking 2026 zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs. Das Unternehmen erreichte Platz 3 in der Kategorie „Interimsmanagement“, Platz 2 in der Branche „Green Tech, Energie und Umwelt“ sowie Platz 2 in der Branche „Automobil- und Zulieferindustrie“.

Mit diesen Platzierungen wird Next Level Consulting für seine breite Beratungskompetenz in zentralen Zukunfts- und Transformationsfeldern ausgezeichnet. Besonders in dynamischen Märkten, bei komplexen Veränderungsprozessen und in zeitkritischen Managementsituationen unterstützt das Unternehmen seine Kund:innen mit praxisnaher Expertise, klarer Umsetzungsorientierung und branchenspezifischem Know-how.

Wolfgang Rabl, CEO von Next Level Consulting, sieht die Auszeichnungen als Bestätigung für den wirksamen Beratungsansatz des Unternehmens: „Unsere Stärke liegt darin, in dynamischen und komplexen Situationen schnell wirksam zu werden. Im Interimsmanagement verbinden wir Umsetzungskraft mit klarer Führung, übernehmen Verantwortung und sorgen dafür, dass Transformation nicht nur geplant, sondern konsequent realisiert wird.“

Die Platzierung im Bereich Interimsmanagement unterstreicht die Fähigkeit von Next Level Consulting, Unternehmen bei personellen Engpässen, Transformationsprojekten und herausfordernden Führungssituationen kurzfristig und wirkungsvoll zu unterstützen. Auch in den Branchen Green Tech, Energie und Umwelt sowie Automobil- und Zulieferindustrie zeigt sich die starke Position des Unternehmens in Bereichen, die besonders von technologischer Innovation, Nachhaltigkeit, regulatorischem Wandel und neuen Marktanforderungen geprägt sind.

Das jährlich erscheinende Berater-Ranking gilt als wichtige Standortbestimmung der österreichischen Beratungsbranche. Bewertet werden unter anderem Beratungsqualität, Umsetzungsstärke, Branchenwissen, Flexibilität und der konkrete Mehrwert für Auftraggeberinnen und Auftraggeber.

Die aktuellen Top-Platzierungen zeigen, dass Next Level Consulting mit seinem praxisnahen und umsetzungsstarken Beratungsansatz eine starke Rolle am österreichischen Consulting-Markt einnimmt.