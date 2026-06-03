EY Österreich erzielt Spitzenplätze im Unternehmensberater-Ranking

Wien (OTS) -

Die internationale Unternehmensberatung EY Österreich erzielt im aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erneut herausragende Platzierungen. Das Unternehmen erreichte Platz 1 in der Kategorie „Sustainability“ sowie in den Branchen „Banken und Versicherungen“ und „Handel und Konsumgüter“. Darüber hinaus belegte EY Österreich Platz 2 in der Kategorie „Finance“, Platz 2 in der Kategorie „Digitalisierung“ sowie Platz 2 in der Branche „Maschinen- und Anlagenbau“.

Mit diesen Ergebnissen zählt EY Österreich weiterhin zu den Spitzenreitern der heimischen Beratungsbranche. Die Platzierungen spiegeln die breite Kompetenz des Unternehmens in zentralen wirtschaftlichen Zukunftsfeldern wider – von Finance, Digitalisierung und Nachhaltigkeit bis hin zu branchenspezifischer Beratung für Banken, Versicherungen, Handel, Konsumgüter sowie Maschinen- und Anlagenbau.

Gunther Reimoser, Country Managing Partner bei EY Österreich, sieht die Auszeichnungen als starkes Signal für das Vertrauen der Kund:innen: „Dieses Ergebnis ist ein starkes Signal für das Vertrauen unserer Kunden. Genau dieses Vertrauen ist unser wichtigster Maßstab. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten bestätigt es, dass sich unser konsequenter Fokus auf entscheidende Transformationsthemen – von Finance über Digitalisierung bis Nachhaltigkeit – und auf klar definierte Sektoren auszahlt. Dafür investieren wir kontinuierlich in Weiterbildungen, Spezialisierungen und gezielte Akquisitionen. Entscheidend bleibt für uns immer eines: die Prioritäten unserer Kunden.“

EY Österreich begleitet Unternehmen bei komplexen Transformationsprozessen, strategischen Finanzfragen, Nachhaltigkeitsthemen und digitalen Veränderungen. Besonders in stark regulierten und dynamischen Branchen wie Banken und Versicherungen, Handel und Konsumgüter sowie Maschinen- und Anlagenbau profitieren Kund:innen von fundierter Branchenkenntnis, internationaler Vernetzung und praxisnaher Umsetzungskompetenz.

Das jährlich erscheinende Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN basiert auf einer fundierten Marktstudie und zählt zu den wichtigen Standortbestimmungen der österreichischen Beratungsbranche. Bewertet werden unter anderem Beratungskompetenz, Branchenkenntnis, Umsetzungsstärke und der konkrete Mehrwert für Kund:innen.

Die aktuellen Top-Platzierungen zeigen, dass EY Österreich mit seinem breiten Beratungsportfolio und seiner starken Branchenexpertise eine führende Rolle am österreichischen Consulting-Markt einnimmt.