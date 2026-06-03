Berater-Ranking 2026: Concircle erneut Nummer 1 bei IT-Strategie & Implementierung

Wien (OTS) -

Concircle Österreich wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN erneut als Nummer eins in der Kategorie „IT-Strategie & Implementierung“ ausgezeichnet. Damit bestätigt das Beratungsunternehmen seine führende Rolle in einem zentralen Feld der industriellen Transformation.

Die Auszeichnung würdigt insbesondere Concircles umfassende Expertise bei der digitalen Weiterentwicklung industrieller Wertschöpfungsketten. Das Unternehmen begleitet Industriekunden bei der Entwicklung und Umsetzung zukunftssicherer IT-Strategien, der Integration moderner Systemlandschaften sowie der nachhaltigen Verankerung digitaler Prozesse in Organisationen.

Dr. Konrad Pfadenhauer, Geschäftsführer Concircle Österreich & Schweiz, erklärt dazu: „Die erneute Auszeichnung als Nummer 1 im Bereich IT-Strategie & Implementierung bestätigt unseren Ansatz, Industriekunden ganzheitlich bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten. Was uns auszeichnet, ist unser tiefes Verständnis der vertikalen Integration von SCM bis Maschinenanbindung, kombiniert mit SAP-Expertise, eigener Innovationskraft und einem kompromisslosen Qualitätsanspruch. Dabei steht die nachhaltige Verankerung von Prozessen und Lösungen bei den Menschen und der Organisation im Mittelpunkt. So schaffen wir nachhaltigen Mehrwert entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette.“

Concircle unterstützt Unternehmen dabei, komplexe IT- und Prozesslandschaften zukunftsfähig auszurichten – von Supply Chain Management über SAP-Lösungen bis hin zur Maschinenanbindung. Gerade in einem Umfeld, das von volatilen Märkten, zunehmender Automatisierung, heterogenen Systemlandschaften und steigendem Transformationsdruck geprägt ist, schafft Concircle messbaren Mehrwert durch ganzheitliche, technologiegestützte Beratung.

Das jährlich veröffentlichte Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN zählt zu den renommiertesten unabhängigen Marktstudien der österreichischen Beratungsbranche. Bewertet werden unter anderem Beratungsqualität, Umsetzungsstärke, Branchenerfahrung und messbarer Kundennutzen.

Die Spitzenplatzierung zeigt, dass Concircle mit seinem integrierten Beratungsansatz, seiner industriellen IT-Kompetenz und seinem Fokus auf nachhaltige Umsetzung eine führende Rolle im Bereich IT-Strategie & Implementierung einnimmt.