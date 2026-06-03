Berater-Ranking 2026: ICON erreicht Platz 1 im Maschinen- und Anlagenbau

Wien (OTS) -

Die Unternehmensberatung ICON zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erneut zu den besten Beratungen Österreichs. In der Branche „Maschinen- und Anlagenbau“ erreichte das Unternehmen den 1. Platz.

Mit dieser Auszeichnung wird ICON für seine herausragende Kompetenz in einem zentralen Bereich der heimischen Industrie gewürdigt. Besonders im Maschinen- und Anlagenbau unterstützt das Unternehmen seine Klient:innen mit fundierter Branchenkenntnis, fachlicher Expertise und praxisnahen Lösungen.

Zur Auszeichnung in der Industriebranche erklärt das ICON-Team: „Wir denken Industrie voran – gerade im Maschinen- und Anlagenbau stehen wir seit Jahren für fachliche Expertise und praxisnahe Beratung. Wir kennen die Herausforderungen dieser Schlüsselbranche und liefern konkrete, belastbare Lösungen. Der erste Platz bestätigt unser langjähriges Engagement und das Vertrauen unserer Klient:innen.“

Der erste Platz unterstreicht die starke Position von ICON in einem wirtschaftlich bedeutenden Industriesegment. Gerade in Zeiten von Transformation, steigendem Wettbewerbsdruck und komplexen regulatorischen Anforderungen sind belastbare Lösungen und umsetzungsstarke Beratung entscheidend für den nachhaltigen Erfolg industrieller Unternehmen.

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erscheint jährlich und gilt als eine der wichtigsten unabhängigen Marktanalysen in Österreich. Bewertet werden unter anderem Fachkompetenz, Praxisrelevanz, Umsetzungsstärke und Kundenzufriedenheit.

Die aktuelle Auszeichnung zeigt, dass ICON im Maschinen- und Anlagenbau zu den führenden Beratungspartnern des Landes zählt.