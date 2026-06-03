FPÖ - Nepp: MA 35 verschlingt Millionen – Ludwigs Willkommenspolitik treibt Wien in den Ruin

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übt Wiens FPÖ-Obmann Stadtrat Dominik Nepp an den explodierenden Kosten der MA 35. Laut aktuellen Zahlen verschlang die Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsbehörde im Jahr 2025 mehr als 76 Millionen Euro Steuergeld, für 2026 sind bereits über 81 Millionen Euro budgetiert.

„Diese horrenden Kosten sind die direkte Folge der fatalen Willkommenspolitik von SPÖ-Bürgermeister Ludwig. Die MA 35 muss immer weiter aufgebläht werden, weil Wien durch die jahrelange Einladungspolitik der SPÖ zum Magneten für Sozialmigration geworden ist“, so Nepp.

Nepp weist darauf hin, dass die Kosten der Behörde nur einen Bruchteil der tatsächlichen Belastungen darstellen. „Die 76 Millionen Euro für die MA 35 sind nur die Spitze des Eisbergs. Die wahren Kosten entstehen in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Bildung und Wohnbau. Dort verursacht Ludwigs Sozialzuwanderung Jahr für Jahr milliardenschwere Folgekosten, die von den Wiener Steuerzahlern finanziert werden müssen.“

Die Folgen seien längst in allen Bereichen der Stadt spürbar. „Überfüllte Schulen, überlastete Spitäler, explodierende Sozialausgaben und immer höhere Schulden sind das Ergebnis der verantwortungslosen Migrationspolitik der Ludwig-SPÖ. Diese Politik treibt Wien immer weiter in den finanziellen Ruin“, kritisiert Nepp.

Der Wiener FPÖ-Obmann fordert einen sofortigen Kurswechsel. „Wien kann sich diese Völkerwanderung von Sozialmigranten schon lange nicht mehr leisten. Es braucht einen sofortigen Asylstopp, konsequente Abschiebungen von illegalen und straffälligen Migranten sowie ein Ende aller Anreize für die Zuwanderung in unser Sozialsystem. Einen solchen Kurswechsel wird es nur mit der FPÖ in Wien geben.“