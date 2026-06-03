ÖAMTC: Mehr als 2,6 Millionen Menschen vertrauen auf den Mobilitätsclub

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Generalversammlung des ÖAMTC am 2. Juni 2026 konnte man einmal mehr eine positive Bilanz ziehen und die Weichen für die weitere Entwicklung des Mobilitätsclubs stellen. "Mehr als 2,6 Millionen Menschen vertrauen mittlerweile auf den ÖAMTC. Für uns ist das ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie wichtig der Club als verlässlicher Mobilitätspartner für die Menschen ist. Dass wir trotz anhaltender Teuerung und wirtschaftlich herausfordernder Rahmenbedingungen weiter wachsen konnten, stimmt uns dankbar. Es zeigt das Vertrauen, das unsere Mitglieder dem Club und allen Mitarbeitenden entgegenbringen, und dass wir auf dem richtigen Weg sind", betont ÖAMTC-Präsident Markus Ludvik.

Zwtl.: Erfolgreiche Übergabe im Management – Kontinuität und Weiterentwicklung im Fokus

Nach personellen Veränderungen in Präsidium und Direktorium im vergangenen Jahr betont ÖAMTC-Direktor Ernst Kloboucnik: "Vor allem in Zeiten des Wandels bleibt unser Anspruch unverändert: Wir wollen unsere Mitglieder bestmöglich unterstützen – mit kompetenter Hilfe, modernen Services sowie einem breiten Angebot und innovativen Lösungen rund um ihre Mobilität. Dieses Ziel erreichen wir nur im Team: Hinter jeder Leistung stehen engagierte Mitarbeiter:innen, die täglich für unsere Mitglieder im Einsatz sind. Dieses Engagement und die laufende Weiterentwicklung des Clubs bilden die Grundlage für das große Vertrauen in den ÖAMTC."

Zwtl.: Mobilität aktiv im Sinne der Mitglieder gestalten

Als mitgliederstarke Organisation bewegt sich der ÖAMTC in einem dynamischen Umfeld: Wirtschaftliche Entwicklungen, gesellschaftlicher Wandel, Klimaziele und steigende Lebenshaltungskosten verändern die Mobilität der Menschen spürbar. Der Club setzt sich dabei als starke Interessenvertretung für leistbare, sichere und praktikable Mobilität ein und gestaltet die Zukunft aktiv mit. Aktuell bereitet sich der ÖAMTC intensiv auf die einsatzstarken Sommermonate vor. "Unsere Teams an den Stützpunkten, auf der Straße und in der Flugrettung sind – genau wie alle Kolleg:innen im Backoffice – bereit für eine starke Sommersaison, um den Menschen gewohnt rasch und zuverlässig zu helfen", betont Ernst Kloboucnik.

Zwtl.: Generalversammlung als wichtigstes Vereinsgremium

Die Generalversammlung ist das höchste Gremium des ÖAMTC: Insgesamt 100 gewählte Delegierte aus allen Landesorganisationen vertreten darin die Mitgliederinteressen. Gemeinsam mit Präsidium und operativer Führung beschließen sie das vergangene Geschäftsjahr, diskutieren zentrale Entwicklungen und die strategische Ausrichtung des Mobilitätsclubs. Im Mittelpunkt der diesjährigen Generalversammlung standen neben dem positiven Jahresrückblick insbesondere die kontinuierliche Weiterentwicklung des Leistungsangebots sowie die Rolle des ÖAMTC als starke Interessenvertretung für mobile Menschen in Österreich.

Zwtl.: Über den ÖAMTC

Der ÖAMTC betreibt österreichweit 115 Stützpunkte, acht Fahrtechnik Zentren und 24 Standorte für Notarzthubschrauber. Mehr als 2,6 Millionen Mitglieder vertrauen auf die Leistungen des Mobilitätsclubs – egal, ob auf der Straße, auf Reisen, in der Freizeit oder als Vertretung ihrer Anliegen in Politik und Öffentlichkeit.