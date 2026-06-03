Raiffeisen Sustainability Days machen nachhaltige Lösungen sichtbar

Wien (OTS) -

Nachhaltigkeit beginnt oft dort, wo sie unmittelbar spürbar wird: bei der regionalen Lebensmittelversorgung, beim Schutz von Ressourcen und Lebensräumen, bei erneuerbarer Energie aus der eigenen Gemeinde oder bei sozialen Initiativen, die Menschen unterstützen. Genau diese Vielfalt machen die Raiffeisen Sustainability Days von 5. bis 12. Juni 2026 sichtbar.

Im Rahmen der Aktionswoche informieren die Mitglieder der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative (RNI) gemeinsam mit weiteren Raiffeisen-Organisationen in ganz Österreich über ausgewählte Projekte, Initiativen und Maßnahmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten.

„Nachhaltigkeit ist für viele Menschen ein abstrakter Begriff. Tatsächlich begegnet sie uns aber jeden Tag – wenn regionale Lebensmittel produziert werden, wenn Energie gemeinschaftlich erzeugt wird oder wenn Unternehmen Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft übernehmen. Die Raiffeisen Sustainability Days zeigen anhand konkreter Beispiele, wie vielfältig Nachhaltigkeit in Österreich gelebt wird“, sagt Robert Pichler, Geschäftsführer der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative.

Rund um den Weltumwelttag am 5. Juni werden die Aktivitäten einem breiten Publikum nähergebracht. Koordiniert werden die Raiffeisen Sustainability Days 2026 von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative, in der 22 Unternehmen aus dem Banken-, Versicherungs-, Agrar- und Lebensmittelbereich zusammengeschlossen sind.

Im Mittelpunkt stehen Projekte und Angebote, die einen konkreten Nutzen für Mensch, Umwelt und Wirtschaft schaffen. Dazu zählen etwa:

Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität und zum Schutz natürlicher Lebensräume,

innovative Energielösungen wie regionale Energiegenossenschaften,

Initiativen zur Stärkung regionaler Wertschöpfung,

nachhaltige Finanzierungs- und Vorsorgelösungen,

Programme zur Bewusstseinsbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

sowie vielfältige soziale Projekte und Unterstützungsangebote.

Die Aktivitäten der teilnehmenden Unternehmen werden während der Sustainability Days insbesondere über deren Social-Media-Kanäle sowie über den LinkedIn-Kanal der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative präsentiert.

Mit dabei sind unter anderem RLB OÖ, Valida Vorsorge Management, AGRANA, RLB Vorarlberg mit ihren regionalen Raiffeisenbanken, RLB Kärnten sowie ihre regionalen Raiffeisenbanken in Villach, Eberndorf und der Karnischen Region, RLB Tirol, RLB Steiermark, der Raiffeisenverband Salzburg, die Raiffeisenbank Lungau, die Raiffeisenbank WörtherseeLandskronGegendtal eGen sowie die Raiffeisenbank Mittelkärnten eGen, Raiffeisen Leasing, der KEPLERFonds, die Raiffeisen Bausparkasse, UNIQA, RLB NÖWien, GoodMills Österreich sowie zahlreiche weitere regionale Raiffeisenbanken, darunter die RB Aichfeld, RB Leibnitz, RB Mariazellerland, RB NestelbachEggersdorf, RB WeizAnger, RB Mureck, RB Graz St. Peter und die RB Region Liezen.