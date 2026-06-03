Österreichische Lotterien im Aufwind

Österreich (OTS) -

Der Markt für Glücksspiel und Sportwetten wuchs in Österreich im Jahr 2025 signifikant. Zuwächse gab es bei Lotterieglücksspielen, Online-Glücksspiel und Sportwetten, zeigen aktuelle Daten einer Marktstudie des Marktforschungsinstituts BRANCHENRADAR.com Marktanalyse.

Die Nachfrage nach Glücksspiel und Sportwetten wuchs auch im Vorjahr robust. Laut aktuellem BRANCHENRADAR Glücksspiel & Sportwetten in Österreich erhöhten sich im Jahr 2025 – nach vorläufigen Zahlen* – die Bruttospiel- und Wetterträge, also die Spiel- und Wetteinsätze abzüglich der ausgeschütteten Gewinne, insgesamt um 4,3 Prozent gegenüber Vorjahr auf rund 2,48 Milliarden Euro. Für Wachstumsbeiträge sorgten drei von fünf Marktsegmenten: Bei Lotterieglücksspielen stieg der Bruttospielertrag um 5,7 Prozent gegenüber Vorjahr auf rund 800 Millionen Euro, nicht zuletzt als Folge der Preiserhöhung bei Joker und der Ausspielung außergewöhnlich vieler hoher Jackpots bei „EuroMillionen“. Zudem setzte sich der Trend zum Online-Glücksspiel nahezu ungebremst fort. Im Jahresvergleich wuchs der Bruttospielertrag um 11,2 Prozent auf 551 Millionen Euro. Schlussendlich entwickelte sich auch das Geschäft mit Sportwetten positiv. Der Bruttowettertrag erhöhte sich um 2,8 Prozent gegenüber Vorjahr auf 520 Millionen Euro. Leichte Rückgänge gab es hingegen bei Spielbanken (-1,0% geg. VJ) und im Automatenglücksspiel außerhalb von Kasinos (-2,5% geg. VJ), in dem Landesausspielungen und VLT zusammengefasst werden.

Im Vorfeld der Neuausschreibung der Lotterielizenz und der sechs Spielbanken-Konzessionen entwickelten sich vor allem die Österreichischen Lotterien erkennbar positiv. „Infolge baute die CASAG auf Konzernebene den Marktanteil deutlich aus“, sagt Studienautor Andreas Kreutzer. „Das kann man schon als eine Art Empfehlungsschreiben betrachten.“

*Anmerkung: Der endgültige Konzernabschluss der Casinos Austria AG lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor.

Die Berechnung wurde mit aller gebotenen Sorgfalt – aber ohne Gewähr – erstellt.



Quelle: BRANCHENRADAR GLÜCKSSPIEL & SPORTWETTEN IN ÖSTERREICH 2026