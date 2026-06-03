  • 03.06.2026, 08:30:32
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AVISO 10.06.2026: Statistik Austria präsentiert Daten zum Wohnen in Österreich

Schwerpunkte: Wohnbau, Wohnkosten, Wohnen mit Behinderung

Wien (OTS) - 

Wie wohnt Österreich? Wie gestaltet sich der Wohnbau vor dem Hintergrund demographischer Entwicklungen? Wie viel müssen Haushalte für Miete aufwenden? Wie stark sind die Mieten und Wohnkosten in den letzten Jahren gestiegen? Und wie ist die Wohnsituation von Menschen mit Behinderung?

Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt eines Pressegesprächs zu Wohnen 2025.

Ihre Gesprächspartnerinnen:

  • Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin

  • Arba Rexhepi, Direktion Bevölkerung

Der Termin findet hybrid statt. Sie können persönlich im APA-Pressezentrum teilnehmen oder das Pressegespräch online via Livestream verfolgen.

Datum: Mittwoch, 10. Juni 2026, 9:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum
Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Livestream: https://events.streaming.at/sa-20260610

Anmeldung: Bitte melden Sie sich für die Teilnahme vor Ort oder im Livestream unter [email protected] an, damit wir Ihnen zu Beginn des Pressegesprächs die Unterlagen zukommen lassen können.

Pressegespräch Wohnen 2025

Datum: 10.06.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

URL: https://events.streaming.at/sa-20260610

Rückfragen & Kontakt

Statistik Austria
Heidi Liedler-Frank
Telefon: +43 1 811 28-7777
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 10.06.2026, 09:00]

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