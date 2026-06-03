BWS-Gruppe startet erstes Wohnprojekt in Kärnten

Althofen (OTS) -

Im Nordwesten der Stadtgemeinde Althofen entsteht das neue Wohnprojekt „Green Living Althofen“. Die gemeinnützige BWS-Gruppe errichtet in zentraler und gleichzeitig ruhiger Lage 70 frei finanzierte Genossenschaftswohnungen und investiert rund 16 Mio. Euro in den Standort. Angeboten werden die Wohnungen in der Franz-Fattinger-Straße 13 bis 17 zur Miete oder als Miete mit attraktiver Kaufoption zum Fixpreis.

Bürgermeister Dr. Walter Zemrosser begrüßt das Projekt: „Ein großer Schritt nicht nur in der Entwicklung des Stadtteils Krumfelden, sondern auch im Hinblick auf den stark steigenden Bedarf an Wohnungen in der Stadt Althofen. Mit Green Living Althofen entsteht hochwertiger und leistbarer Wohnraum in einer der schönsten Lagen unserer Stadt. Besonders freut es mich, dass hier 70 Wohnungen gebaut werden, die unterschiedlichen Lebenssituationen gerecht werden – von jungen Menschen über Familien bis hin zu betreubarem Wohnen im Alter. Dass die BWS-Gruppe erstmals in Kärnten investiert und sich dabei für Althofen entschieden hat, ist ein starkes Zeichen für die Zukunft unserer Stadt.“

„Mit Green Living Althofen schaffen wir nicht nur modernen und leistbaren Wohnraum, sondern setzen auch einen wichtigen strategischen Schritt für die BWS-Gruppe“, betonen die BWSG-Vorstände Arch. DI Kerstin Robausch-Löffelmann und Dr. Mathias Moser anlässlich des Spatenstichs am 2. Juni 2026. „Die BWSG ist österreichweit tätig. Mit diesem ersten Wohnprojekt, das wir in Kärnten bauen, reicht unser Wirkungsbereich vom Neusiedler See über den Längsee bis zum Bodensee. Dass wir diesen Schritt in Althofen setzen dürfen, freut uns ganz besonders.“

Für alle Generationen

Althofen überzeugt durch seine hervorragende Infrastruktur, zahlreiche Freizeitmöglichkeiten sowie die Nähe zu den Kärntner Seen und den umliegenden Skigebieten. Besonders geschätzt werden auch die vielfältigen Rad- und Wandermöglichkeiten in der Region. In unmittelbarer Nähe des Projekts befinden sich eine Kindertagesstätte und ein Kindergarten.

Auf einer Gesamtnutzfläche von rund 4.940 Quadratmetern entstehen Wohnungen mit ein bis vier Zimmern. Alle Einheiten verfügen über großzügige Freiflächen – Balkone in den Obergeschossen sowie Terrassen und Eigengärten im Erdgeschoss.

Die Beheizung erfolgt mittels Fernwärme über ein modernes Speicherladesystem mit Fußbodenheizung. Hochwertige Ausstattungselemente wie Keramikfliesen, moderne Vinylböden, Kunststofffenster mit Dreifach-Isolierverglasung sowie Alu-Außenrollläden sorgen für zeitgemäßen Wohnkomfort. Jede Wohnung erhält einen eigenen Einlagerungsraum im Untergeschoss. Zusätzlich entstehen 71 Tiefgaragenplätze sowie Außenstellplätze. Die Fertigstellung ist für Jänner 2028 geplant.

Weitere Infos auf: https://www.bwsg.at/projekt/green-living-althofen/

Die Wohnungen werden über das Maklerbüro Rustler (Thomas Mikula, +43 676 83434337, [email protected]) vermarktet.

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