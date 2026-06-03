  • 03.06.2026, 08:00:34
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Rafaela Kraus ist Festrednerin der DHK Matinee 2026

Expertin für Defense Innovation, Startups und Technologietransfer spricht am 20. Juni in der Residenz zu Salzburg

Rafaela Kraus, Professorin für Unternehmens- und Personalmanagement an der Universität der Bundeswehr München
Salzburg/Wien (OTS) - 

Mit Rafaela Kraus, einer der führenden europäischen Expertinnen für Entrepreneurship, Innovation und Technologietransfer im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich, konnte die Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK) eine herausragende Festrednerin für die DHK Matinee 2026 gewinnen. Die Veranstaltung findet am 20. Juni 2026 traditionell in der Residenz zu Salzburg statt.

In ihrer Festrede wird die Professorin für Unternehmens- und Personalmanagement an der Universität der Bundeswehr München über die Zeitenwende als industriellen Wendepunkt sowie über Innovation, Resilienz und neue Chancen für die Wirtschaft sprechen.

Kraus wird dabei die Frage beleuchten, wie Europa seine industrielle und technologische Resilienz stärken kann. Im Mittelpunkt stehen die Integration neuer Akteure und Technologien in sicherheitsrelevante Wertschöpfungsketten, die Beschleunigung von Innovationsprozessen sowie die Bedeutung langfristiger strategischer Kohärenz für technologische Souveränität.

„Europa steht vor der Herausforderung, Innovationsgeschwindigkeit, industrielle Resilienz und strategische Handlungsfähigkeit neu zu denken. Technologische Souveränität wird nur gelingen, wenn neue Akteure und Technologien rasch integriert werden, staatliche Strukturen Innovation ermöglichen und Entscheidungen in Forschung, Regulierung, Beschaffung und Finanzierung einer gemeinsamen geopolitischen Strategie folgen. Dafür braucht es Mut zur Erneuerung und Koalitionen der Willigen“, so Rafaela Kraus.

Die DHK Matinee zählt zu den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Höhepunkten des Salzburger Sommers und bringt jährlich führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammen.

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