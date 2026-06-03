  • 03.06.2026, 08:00:47
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Klinik Ottakring eröffnet top-moderne Einheit zur Lungendiagnostik

KI Technologie trifft auf Praxis – Stadtrat Hacker testet interaktiven Simulator

Wien (OTS) - 

In der Klinik Ottakring nimmt eine neue Navigations-Bronchoskopie mit modernster Medizintechnik den Betrieb auf. Die KI-gestützte 3D-Technologie ermöglicht eine noch präzisere und frühzeitigere Diagnose bei Verdacht auf Lungenkrebs. Zusätzlich wird ein innovativer Bronchoskopie-Simulator für realitätsnahe Trainings vorgestellt.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Ärztlicher Direktor Peter Gläser und Georg-Christian Funk, Vorstand der pneumologischen Abteilung, präsentieren gemeinsam mit der Kollegialen Führung der Klinik die neue Einheit für moderne Lungendiagnostik und testen den Bronchoskopie-Simulator vor Ort.

Wann:
Montag, 08.06.2026 um 10:30 Uhr
Wo:
Klinik Ottakring, Montlearstraße 37, 1160 Wien
Pavillon 26, 2. Medizinische Abteilung mit Pneumologie, 3. Stock

Im Anschluss haben auch Medien-Vertreter*innen die Möglichkeit, den modernen Bronchoskopie-Simulator vor Ort selbst auszuprobieren.

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