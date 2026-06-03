Die spanische Stadt León modernisiert ihr Verkehrsmanagement mit Kapsch TrafficCom

Wien (OTS) -

Das Unternehmen wird bestehende und neue Hardware in das Verkehrsmanagementsystem integrieren

Auftragswert EUR 2,975 Millionen, Laufzeit drei Jahre

Die kastilische Stadt León hat Kapsch TrafficCom einen umfassenden Auftrag zur Wartung und Modernisierung ihrer Verkehrssysteme erteilt und bekräftigt damit ihr Engagement für Innovation und integrierte urbane Mobilität.

Der Auftrag im Wert von EUR 2,975 Millionen hat eine Laufzeit von drei Jahren mit einer optionalen Verlängerung um 1+1 Jahr; die Arbeiten haben am 1. Mai begonnen. Er umfasst die Wartung aller straßenseitigen Verkehrsanlagen in der gesamten Stadt, einschließlich der Ampelsteuerungen, sowie den Ausbau der Infrastruktur um neue Verkehrskameras und variable Verkehrszeichen (VMS).

„Die Stadt León ist sich bewusst, dass sich die Mobilitätsbedürfnisse wandeln, und bereitet sich darauf vor – wir sind stolz darauf, unsere bestehende Zusammenarbeit mit der Stadt auszubauen“, sagte Juan Zamakona, Generaldirektor von Kapsch TrafficCom Iberia. „Mit diesem Projekt unternimmt León einen entscheidenden Schritt hin zu einem integrierten, zukunftsfähigen Verkehrssystem, das sich mit wachsenden Anforderungen weiterentwickeln kann.“

Ein Kernelement des Projekts ist die vollständige Integration aller bestehenden und neuen Hardware in das Verkehrsmanagementsystem EcoTrafiX, wodurch eine einheitliche Grundlage für das Verkehrsmanagement in León geschaffen wird. Durch die Konsolidierung von Daten und Abläufen strebt die Stadt die Integration aller Verkehrssysteme an und ermöglicht einen anpassungsfähigeren, datengesteuerten Ansatz für das Mobilitätsmanagement. EcoTrafiX wird auf die spezifischen Anforderungen von León zugeschnitten und unterstützt das Bestreben der Stadt, ihr gesamtes Verkehrssystem zu modernisieren und auf sich wandelnde Mobilitätsbedürfnisse zu reagieren.

Im Rahmen des Vertrags wird die Verkehrsleitzentrale der Stadt modernisiert, um die erweiterte Hardwarebasis und den erhöhten Grad an Systemintegration zu unterstützen. Um einen reibungslosen Betrieb und eine hohe Servicequalität zu gewährleisten, wird das bestehende lokale Team um fünf weitere ExpertInnen erweitert, wodurch die operativen Kapazitäten vor Ort und der langfristige Support gestärkt werden.

Durch die Fokussierung auf Innovation, Systemintegration und die intelligente Nutzung von Daten mittels EcoTrafiX legt León den Grundstein für eine intelligentere, vernetztere Strategie für die städtische Mobilität, von der sowohl Betreiber als auch Verkehrsteilnehmer gleichermaßen profitieren – eine Strategie, die durch die Wahl von Kapsch TrafficCom als Partner zusätzlich durch die höchsten nationalen und europäischen Qualitätsstandards gestützt wird.