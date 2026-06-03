  • 03.06.2026, 07:00:33
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GLOBAL 2000 zum Weltumwelttag: "Wasser ist keine Selbstverständlichkeit mehr"

4.700 Liter versteckter Wasserverbrauch pro Tag

Wien, am 3.6. (OTS) - 

Am 5. Juni ist Weltumwelttag. Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 rückt dieses Jahr Wasser ins Rampenlicht. Die erste Hitzewelle schon im Mai, der niederschlagsärmste Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und niedrige Grundwasserpegel zeigen, wie verletzlich selbst wasserreiche Länder wie Österreich sind. Oft unsichtbar bleibt hingegen der enorme Wasserverbrauch vieler Produkte, weil dieser bei der Herstellung im Ausland anfällt. "Einwegprodukte wie E-Zigaretten, kurzlebige Fast Fashion und überdimensionierte Verpackungen verbrauchen wertvolle Wasserressourcen und landen ganz schnell im Müll. Der versteckte Wasserbedarf beträgt in Österreich rund 4.700 Liter Wasser pro Kopf und Tag", rechnet Anna Leitner, Sprecherin für Ressourcen und Lieferketten, vor.

Unternehmen in die Verantwortung

In einem T-Shirt stecken rund 2.500 Liter, in Jeans mehr als 3.500 Liter Wasser. 23 Kilo Kleidung pro Kopf landen jedes Jahr im Müll. Das entspricht einem geschätzten Wasserverbrauch von 200.000 Litern oder umgerechnet 1.500 vollen Badewannen pro Person. Auch die Verpackung selbst landet nach einmaligem Gebrauch im Müll. Nicht nur, aber auch in der Gastronomie: "Allein durch die Umstellung auf Mehrwegverpackungen bei Coffee-to-go, Burgern oder Ketchup-Packerln lassen sich in Europa jährlich rund 2,6 Billionen Liter Wasser einsparen. Das ist keine Kleinigkeit, das entspricht rund 80 Prozent des jährlichen Wasserverbrauchs Österreichs", so Leitner.

Wasser, Klima und Umwelt schonen

Wie das Beispiel des Dosen- und PET-Flaschenpfands zeigt, geht es allein mit Freiwilligkeit nicht. Leitner fordert daher Verpflichtungen für die Industrie: "Wenn Hersteller für Sammlung und Recycling zahlen müssen, bauen sie langlebigere und reparierbare Produkte. Ein Gesetz gegen Fast Fashion und ein echtes, wirksames Kreislaufwirtschaftsgesetz sparen enorme Mengen Wasser, Energie und Ressourcen. Und das entlastet unsere Umwelt, schont Klima und spart Wasser. Da muss die Regierung jetzt endlich in die Gänge kommen", fordert Leitner.

Die Uhr tickt

Die Deadline für die Umsetzung der EU-Lieferkettenrichtlinie ist bereits im Juni 2027, für die erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien ein Jahr darauf, im Juli 2028. Die Erfahrung zeigt: Das ist nicht viel Zeit angesichts der umfassenden Abstimmungsprozesse zwischen den Regierungsparteien und der Beteiligung zahlreicher Interessengruppen.

Rückfragen & Kontakt

Christoph Gerhardt
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 14 2000 26
[email protected]

Anna Leitner
Ressourcen- und Lieferkettensprecherin GLOBAL 2000
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