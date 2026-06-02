"Breaking Media Spezial": Wer wird ORF-Generaldirektor:in? | HEUTE um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Wer wird ORF-Generaldirektor:in? Die Bewerbungsfrist ist abgeschlossen und aus 77 Bewerbungen haben sich 13 Kandidat:innen für den Posten als ORF-Chef:in herauskristallisiert. In einem „Breaking Media Spezial“ begrüßt Moderatorin Gundula Geiginger heute, Dienstag, um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN die sechs aussichtsreichsten Bewerber:innen zur Diskussion.

Zu Gast sind: Eva Schütz (Herausgeberin und Gründerin Exxpress), Kathrin Zierhut-Kunz (kaufmännische Geschäftsführerin, ORF III), Lisa Totzauer (TV-Magazin-Chefin ORF), Clemens Pig (CEO APA), Johannes Larcher (Medienmanager, u.a. früher bei HBO Max & Hulu), Markus Breitenecker (ehem. COO ProSiebenSat.1 und PULS 4-Gründer).

Larcher bezeichnet Pig als “Systemkandidat” - Pig “Bodenlose Frechheit”

Gleich zu Beginn kommt es zu einem Wortwechsel zwischen HBO-Manager Johannes Larcher und APA-CEO Clemens Pig, in dem er Pig einen „Systemkandidaten“ nannte: „Es gibt Systemkandidaten, das ist ganz klar, wer die sind. Einige sitzen auf dieser Bühne. Ich glaube, Herr Pig ist ein Systemkandidat.“ Pig reagierte empört: „Ich finde das eine bodenlose Frechheit. [...] . Wir haben uns heute zum ersten Mal persönlich kennengelernt. [...] Ich persönlich habe mittlerweile viel eher den Eindruck, dass man mit mir einen hochqualifizierten Bewerber auf diese Art und Weise eliminieren will.“

Zierhut-Kunz sieht keine Verfehlungen bei ORF III-Dokus

Ein weiterer Diskussionspunkt war jener über umstrittene Zukäufe von Dokumentationen zwischen ORF III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz und ORF-Magazin-Chefin Lisa Totzauer: „Diese Lizenzkäufe haben genauso stattgefunden, wie es aktuell Usus ist. Das sind schlichtweg Käufe, die dann getätigt werden, wenn die redaktionelle Abnahme erfolgt ist,“ verteidigt Zierhut-Kunz dieses Vorgehen. Totzauer widerspricht scharf: „Wenn irgendwo auch nur der Anschein entsteht, dass ich Information kaufen kann, ist das ein No-Go und nicht verhandelbar. Das ist ein Schaden für die Glaubwürdigkeit in diesem Unternehmen.“

Breitenecker will mehr als nur “Sparmania”

Nicht nur Sparen will der ehemalige ProSiebenSat.1 PULS 4-Chef Markus Breitenecker: „Ja, auch im ORF wird es Sparmöglichkeiten und Synergien geben. Aber nur Sparmania finde ich zu wenig. Es braucht eine unternehmerische Vision, um mehr Geld reinzuholen und unabhängiger zu werden von einer möglichen Beitragserhöhung und von einer Politik, die Einsparungen einfordert.“

Schütz fordert Gehaltsgrenze von 300.000 Euro

Exxpress-Gründerin Eva Schütz will hingegen eine Obergrenze bei Management-Gehältern einführen: „Ich glaube, dass prinzipiell 300.000 Euro das absolute Limit sein sollten. Es verdienen ja nur vier Männer interessanterweise mehr als 300.000 Euro. [...] Der Abtausch von Gehalt und Position, um die eigene Machtposition abzusichern, scheint eine gewisse Unart geworden zu sein.“

Totzauer hätte härter durchgegriffen

Die ORF-Magazin-Chefin Lisa Totzauer wünscht sich bei Fehlverhalten im ORF eine härtere Linie: „Es ist zu handeln - und dann will ich nicht den fünften Durchgang an Aufklärungsgruppen und Gemeinschaftsseminaren, was jetzt genau sexuelle Belästigung ist und was nicht. Es gibt Dinge, die gehen nicht!“ Auf die Nachfrage von Moderatorin Gundula Geiginger, ob unter ihrer Führung mehrere Köpfe gerollt wären, antwortete Totzauer klar mit: „Ja!“

Die gesamte Diskussion zum Thema "Wer wird ORF-Chef:in?" gibt es um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4.

Passendes Bildmaterial vom “Breaking Media Spezial" gibt es hier zum Download: https://www.prosiebensat1puls4.com/n/breakingmedia-spezial-orf

Direkt danach diskutieren vier Medieninsider bei "Pro und Contra"-Moderatorin Manuela Raidl die Zukunft des ORF und der österreichischen Medienpolitik:

Barbara Tóth , Leitende Redakteurin, Falter

, Leitende Redakteurin, Falter Hans Mahr , Medienmanager, u.a. früher bei RTL und Krone

, Medienmanager, u.a. früher bei RTL und Krone Leonhard Dobusch , ORF-Stiftungsrat

, ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler, ORF-Stiftungsrat

"Wer wird ORF-Chef:in? Breaking Media Spezial" am Dienstag um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN