SALESIANER feiert Spatenstich für Hightech-Projekt in Oradea

Oradea/Wien (OTS) -

Mit dem offiziellen Spatenstich in Oradea startet die SALESIANER Gruppe die Umsetzung eines ihrer wichtigsten Infrastrukturprojekte in CEE. Am Standort entsteht eine hochmoderne Produktionsinfrastruktur für Reinraum- und OP-Wäsche, mit der SALESIANER seine Kompetenzen im Bereich Micro & Clean gezielt ausbaut und den rumänischen Standort strategisch weiterentwickelt. Beim Baustart betonten

Dr. Victor Ioane, CEO der SALESIANER Gruppe, Andreea Constantin und Florin Ianchis, Geschäftsführer von SALESIANER Rumänien, sowie Markus Schad, Director Micro & Clean der SALESIANER Gruppe, die Bedeutung des Projekts für die weitere internationale Entwicklung des Unternehmens.

Die neue Investition umfasst eine spezialisierte Reinraum-Produktionsanlage für hochsensible Branchen wie die Pharma-, Automobil- und Mikroelektronikindustrie und Hightech-Produktion, sowie einen Bereich für die Aufbereitung von sterilen Mehrwegtextilien, die in den Operationssälen von Krankenhäusern zum Einsatz kommen.



Gleichzeitig wird dies die erste industrielle Sterilwäscherei in Mittel- und Osteuropa sein, die durch die Bereitstellung von spezialisierten und hochwertigen Textilien zur Verbesserung der Hygiene- und Sicherheitsstandards in Krankenhäusern und Kliniken beiträgt.

„Der symbolische Spatenstich markiert einen wichtigen Meilenstein für unsere Gruppe und insbesondere für den Standort Oradea. Wir sehen in diesem Marktsegment großes Zukunftspotenzial und eine sehr starke Resonanz auf unsere Dienstleistungen. Mit dem Ausbau schaffen wir die Voraussetzungen, unsere Position im Bereich Micro & Clean nachhaltig weiter auszubauen und unsere Kunden in CEE noch gezielter zu unterstützen“, erklärt Dr. Victor Ioane, CEO der SALESIANER Gruppe.

Mit der neuen Infrastruktur werden nicht nur zusätzliche Kapazitäten geschaffen, sondern auch die technologische Kompetenz und Spezialisierung des Standorts langfristig gestärkt. Mit dem Baustart in Oradea setzt die SALESIANER Gruppe ihren internationalen Wachstumskurs konsequent fort und stärkt gleichzeitig die Rolle Rumäniens als zukunftsorientierten Industrie- und Technologiestandort.

Über die SALESIANER Gruppe

SALESIANER ist ein österreichisches Familienunternehmen mit über 110 Jahren Erfahrung im Bereich Miettextilien und Textilservice. Das Unternehmen ist Marktführer in Österreich sowie in Zentral-, Süd- und Osteuropa und betreibt Niederlassungen in 11 Ländern. Der Fokus liegt auf bester Qualität, Hygiene, Nachhaltigkeit und hoher Versorgungssicherheit.