FPÖ - Eigner: Bezirksvorsteher soll Probleme lösen statt PR-Shows für Vereine zu inszenieren

Wien (OTS) -

Mit Unverständnis reagiert der Simmeringer FPÖ-Bezirksvorsteher-Stellvertreter Daniel Eigner auf die jüngste Aktion von Bezirksvorsteher Thomas Steinhart, der medienwirksam auf das Amtshaus geklettert ist, um eine Regenbogenflagge zu hissen. Die Aktion wurde im Rahmen des Pride-Monats und gemeinsam mit Vertretern der LGBTIQ-Community inszeniert.

„Ein Bezirksvorsteher hat sich in erster Linie um die Anliegen der Simmeringer Bevölkerung zu kümmern. Die Menschen erwarten sich Lösungen bei Sicherheit, Sauberkeit, Verkehr, Gesundheitsversorgung und Lebensqualität – nicht PR-Aktionen für einzelne Vereine oder Interessengruppen“, betont Eigner.

Gerade in Zeiten, in denen viele Simmeringer mit steigenden Kosten, mangelnder Infrastruktur und Sicherheitsproblemen im Bezirk konfrontiert sind, wirkt eine derartige Inszenierung völlig fehl am Platz. „Mit solchen Bildern schafft man vielleicht Schlagzeilen, aber keinem einzigen Simmeringer wird dadurch geholfen. Das ist eine billige PR-Show, die von den tatsächlichen Herausforderungen im Bezirk ablenken soll“, so Eigner.

Die FPÖ Simmering steht für eine Politik, die alle Bürger gleichermaßen vertritt und sich auf die konkreten Anliegen der Bevölkerung konzentriert. „Ein Bezirksvorsteher sollte nicht als Werbeträger für Vereine auftreten, sondern seine Arbeitszeit dafür verwenden, die Probleme der Menschen im Bezirk zu lösen. Dafür wurde er gewählt“, stellt Eigner abschließend klar.