AVISO – Morgen, Mittwoch, 12.30 Uhr: Medienaktion „SPÖ startet Schulterschluss mit Zivilgesellschaft – Gemeinsam gegen Gewalt an Kindern“

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Gemeinsam gegen Gewalt an Kindern“ startet die SPÖ einen Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft. Anlass ist eine Bierzelt-Rede von FPÖ-Chef Kickl, in der er Gewalt an Kindern verharmlost hat. In einer Medienaktion stellen SPÖ-Vorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Klubvize Julia Herr morgen, Mittwoch, die neue Initiative vor und beziehen gemeinsam mit der unabhängigen Kinderschutz-Expertin Hedwig Wölfl vom Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren, der Bundesgeschäftsführerin der Kinderfreunde Daniela Gruber-Pruner und dem Bundessekretär der Roten Falken Ruben Pfundner Stellung. Die Medienaktion findet im Filmquartier Wien statt. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Die Medienaktion wird auch via Livestream übertragen: https://youtube.com/live/2OVhmajCusE?feature=share

Zeit: Morgen, Mittwoch, 3. Juni 2026, 12.30 Uhr

Ort: Filmquartier Wien, Schönbrunner Straße 31, 1050 Wien

(Schluss) ls/bj