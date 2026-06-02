  • 02.06.2026, 15:19:32
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AVISO – Morgen, Mittwoch, 12.30 Uhr: Medienaktion „SPÖ startet Schulterschluss mit Zivilgesellschaft – Gemeinsam gegen Gewalt an Kindern“

Mit SPÖ-Chef Andreas Babler, Klubvize Julia Herr, Hedwig Wölfl (Bundesverband Kinderschutzzentren), Daniela Gruber-Pruner (Kinderfreunde) und Ruben Pfundner (Rote Falken)

Wien (OTS) - 

Unter dem Motto „Gemeinsam gegen Gewalt an Kindern“ startet die SPÖ einen Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft. Anlass ist eine Bierzelt-Rede von FPÖ-Chef Kickl, in der er Gewalt an Kindern verharmlost hat. In einer Medienaktion stellen SPÖ-Vorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Klubvize Julia Herr morgen, Mittwoch, die neue Initiative vor und beziehen gemeinsam mit der unabhängigen Kinderschutz-Expertin Hedwig Wölfl vom Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren, der Bundesgeschäftsführerin der Kinderfreunde Daniela Gruber-Pruner und dem Bundessekretär der Roten Falken Ruben Pfundner Stellung. Die Medienaktion findet im Filmquartier Wien statt. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Die Medienaktion wird auch via Livestream übertragen: https://youtube.com/live/2OVhmajCusE?feature=share

Zeit: Morgen, Mittwoch, 3. Juni 2026, 12.30 Uhr

Ort: Filmquartier Wien, Schönbrunner Straße 31, 1050 Wien

(Schluss) ls/bj

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