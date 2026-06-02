Sport Austria Finals 2026: Die Österreichischen Lotterien wünschen viel Erfolg!

Wien (OTS) -

Von 3. bis 7. Juni 2026 ist Österreichs größtes Multisport-Event erstmals in der Bundeshauptstadt zu Gast. Wien wird damit zur großen Sport-Bühne und die Österreichischen Lotterien sind erneut als Presenting Partner dabei.

Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien wachsen weiter und feiern von 3. bis 7. Juni 2026 in Wien ihre bisher größte und vielfältigste Ausgabe. Nach erfolgreichen Austragungen in Graz und Innsbruck bekommt die „Woche der Entscheidungen“ damit eine neue, aufmerksamkeitsstarke Bühne.

Rund 7.000 Athlet:innen kämpfen in 46 Sportarten an 31 Wettkampfstätten um Titel, Medaillen und Bestleistungen. Actionsportarten wie BMX Racing, Scootering und Roller Derby sind dabei ebenso Teil des Programms wie die traditionellen Disziplinen Judo, Faustball oder Billard. So zeigen die Sport Austria Finals die Vielfalt des heimischen Sports in der ganzen Bandbreite – modern und publikumsnah.

Als Presenting Partner tragen die Österreichischen Lotterien dazu bei, diesen Event als Schaufenster für die Vielseitigkeit des Sports und als Motivationsveranstaltung für den Breiten- und Nachwuchssport zu etablieren und leisten damit, zusätzlich zur gesetzlich verankerten Sportförderung, einen wichtigen Beitrag zur Anerkennung und Weiterentwicklung des Sports in Österreich.

Sport in der ganzen Stadt

Der Rathausplatz bildet mit Eröffnungsfeier und Bewerben einen zentralen Hotspot. Weitere Schauplätze der Sport Austria Finals 2026 sind die Donauinsel beziehungsweise Neue Donau, der Prater sowie die neue Sport Arena Wien. Insgesamt werden Bewerbe an 31 Wettkampfstätten in Wien und Umgebung ausgetragen.

Alle Bewerbe sind für Besucher:innen grundsätzlich kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich. Die Sport Austria Finals bringen damit traditionelle Disziplinen ebenso wie junge und weniger bekannte Sportarten näher ans Publikum und schaffen ein niederschwelliges Live-Erlebnis für alle Sportfans. Erwartet werden mehr als 50.000 Besucher:innen.

40 Jahre Österreichische Lotterien – 40 Jahre Engagement für den Sport

Seit 40 Jahren engagieren sich die Österreichischen Lotterien gemeinsam mit win2day für den heimischen Sport - insbesondere durch die gesetzlich verankerte Sportförderung. Seit dem Gründungsjahr 1986 kamen dem heimischen Spitzen- und Breitensport damit mehr als 2,2 Milliarden Euro zugute.

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