SalzburgMilch kommt groß raus: Megabanner am Domplatz verbindet Premium Genuss mit Premium Gewinnchancen

Salzburg (OTS) -

Seit einigen Monaten sorgt die SalzburgMilch mit ihrer neuen Image-Kampagne für starke Präsenz in TV, Kino, Out of Home und Social-Media. Als zentrale Botschaft wird dabei der hohe Genussfaktor der Premium Milchprodukte kommuniziert. Mit einer besonders aufsehenerregenden Werbeform zieht die Kampagne nun auch mitten in die Salzburger Altstadt ein: Von Anfang bis Mitte Juni prangt auf der Fassade der alten Residenz, direkt am Domplatz, ein Megabanner mit 260 m² Fläche. Wer den QR-Code darauf einscannt und am Gewinnspiel teilnimmt, hat die Chance auf einen einzigartigen Gourmet-Erlebnistag mit Haubenkoch Vitus Winkler.



Ihrer Rolle als Salzburgs zentraler Versorger mit Milchprodukten begegnet die SalzburgMilch seit jeher mit hohem Verantwortungsbewusstsein und Qualitätsanspruch. Außergewöhnlich hohe Tierwohl-Standards und die sorgsame Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe sind für Österreichs drittgrößte Molkerei unverhandelbar. Eine Haltung, die speziell von Salzburger Konsumentinnen und Konsumenten mit großer Markentreue, oft über Generationen hinweg, honoriert wird. Mit einer besonderen Aktion sorgt die SalzburgMilch nun für Aufsehen bei ihrer zentralen Zielgruppe im Heimatmarkt. Bis Mitte Juni hängt ein riesiges Banner mit einer Fläche von 260 m² von der Fassade der Alten Residenz am Domplatz – genau da, wo Wochen später der weltberühmte Jedermann aufgeführt werden wird. In Anspielung darauf werden unter dem Motto „Premium für Jedermann“ eine Reihe der beliebtesten SalzburgMilch Produkte plakativ in Szene gesetzt und die Botschaft vermittelt, dass hochwertiger Genuss kein Privileg für wenige ist. Für Florian Schwap, Head of Marketing, Sustainability & Innovation, ist das Megabanner der perfekte Touchpoint mit der Marke SalzburgMilch: “Mit dem Banner zeigen wir Format! Und zwar sowohl die Aussage als auch die Größe betreffend. Besonders freut es mich aber, dass wir damit genau dort starke Präsenz zeigen, wo viele unserer treuen Konsumentinnen und Konsumenten in ihrer Freizeit schöne Stunden verbringen: beim Bummeln durch die Altstadt, beim Treffen mit Freunden und Freundinnen und bei besonderen kulinarischen Augenblicken. Für uns ist das der perfekte Kontext, schließlich stehen auch unsere Produkte für eine genussvolle Auszeit.“



Als kleines Dankeschön für die Treue der Konsumentinnen und Konsumenten hat sich die SalzburgMilch außerdem eine besondere Überraschung einfallen lassen. Wer den QR-Code am Banner scannt, gelangt zu einem attraktiven Gewinnspiel, bei dem man einen Tag voller kulinarischer Highlights und besonderer Genussmomente bei Haubenkoch Vitus Winkler erleben kann – Kräuterspaziergang durch Wiesen und Wälder, Kochkurs und anschließendes 4-Gänge Menü inklusive.



Details zur Teilnahme finden Sie hier: https://www.milch.com/de/gewinnspiel