80 Jahre Österreichischer Jugendherbergsverband

Wien (OTS) -

Der Österreichische Jugendherbergsverband (ÖJHV) feiert sein 80-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung am 31. Mai 1946 steht der Verband für eine Idee, die heute aktueller ist denn je: Reisen soll Begegnung ermöglichen, Gemeinschaft fördern und für möglichst viele Menschen leistbar bleiben.

Was einst aus einer freiheitsliebenden Wander- und Jugendbewegung entstand, ist heute ein modernes, gemeinnütziges Angebot für Schulgruppen, Familien, Einzelreisende, Rucksacktourist:innen und Gruppen. Aus einfachen Schlafsälen wurden moderne Jugendherbergen und Jugendgästehäuser mit zeitgemäßer Ausstattung, Familien- und Privatzimmern, WLAN sowie Angeboten für Seminare, Schulen und Freizeitaufenthalte. Heute betreibt der ÖJHV 12 eigene Häuser sowie zahlreiche Vertragsherbergen und bietet damit rund 3.000 Betten in Österreich.

„80 Jahre ÖJHV bedeuten 80 Jahre gelebte Gastfreundschaft, Gemeinschaft und Verantwortung. Unser Auftrag ist heute derselbe wie 1946 — nur die Ansprüche und Möglichkeiten haben sich verändert: Wir wollen Reisen ermöglichen, das leistbar, sicher, nachhaltig und offen für alle ist", so Michael Raunig, geschäftsführender Präsident des ÖJHV.

Gemeinnützig, weltoffen, inklusiv, sozial und nachhaltig — diese Werte prägen den ÖJHV bis heute. Als Mitglied von Hostelling International ist der Verband zudem Teil eines weltweiten Netzwerks und verbindet regionale Verwurzelung in Österreich mit internationaler Perspektive. Unter dem Jubiläumsmotto „Gestern. Heute. Morgen." feiert der ÖJHV nicht nur seine Geschichte, sondern auch das, was Jugendherbergen seit 80 Jahren ausmacht: Gemeinschaft, Begegnung und die Freude am Reisen.

Über den Österreichischen Jugendherbergsverband

Der ÖJHV wurde 1946 gegründet und steht für gemeinnütziges, leistbares und qualitätsvolles Reisen. Mit 12 eigenen Häusern und zahlreichen Vertragsherbergen bietet der Verband rund 3.000 Betten. Als Mitglied von Hostelling International ist der ÖJHV Teil eines weltweiten Netzwerks für weltoffenes und soziales Reisen.