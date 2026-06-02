  • 02.06.2026, 14:13:02
  • /
  • OTS0154

80 Jahre Österreichischer Jugendherbergsverband

Gemeinsam unterwegs seit 1946

Wien (OTS) - 

Der Österreichische Jugendherbergsverband (ÖJHV) feiert sein 80-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung am 31. Mai 1946 steht der Verband für eine Idee, die heute aktueller ist denn je: Reisen soll Begegnung ermöglichen, Gemeinschaft fördern und für möglichst viele Menschen leistbar bleiben.

Was einst aus einer freiheitsliebenden Wander- und Jugendbewegung entstand, ist heute ein modernes, gemeinnütziges Angebot für Schulgruppen, Familien, Einzelreisende, Rucksacktourist:innen und Gruppen. Aus einfachen Schlafsälen wurden moderne Jugendherbergen und Jugendgästehäuser mit zeitgemäßer Ausstattung, Familien- und Privatzimmern, WLAN sowie Angeboten für Seminare, Schulen und Freizeitaufenthalte. Heute betreibt der ÖJHV 12 eigene Häuser sowie zahlreiche Vertragsherbergen und bietet damit rund 3.000 Betten in Österreich.

„80 Jahre ÖJHV bedeuten 80 Jahre gelebte Gastfreundschaft, Gemeinschaft und Verantwortung. Unser Auftrag ist heute derselbe wie 1946 — nur die Ansprüche und Möglichkeiten haben sich verändert: Wir wollen Reisen ermöglichen, das leistbar, sicher, nachhaltig und offen für alle ist", so Michael Raunig, geschäftsführender Präsident des ÖJHV.

Gemeinnützig, weltoffen, inklusiv, sozial und nachhaltig — diese Werte prägen den ÖJHV bis heute. Als Mitglied von Hostelling International ist der Verband zudem Teil eines weltweiten Netzwerks und verbindet regionale Verwurzelung in Österreich mit internationaler Perspektive. Unter dem Jubiläumsmotto „Gestern. Heute. Morgen." feiert der ÖJHV nicht nur seine Geschichte, sondern auch das, was Jugendherbergen seit 80 Jahren ausmacht: Gemeinschaft, Begegnung und die Freude am Reisen.

Über den Österreichischen Jugendherbergsverband

Der ÖJHV wurde 1946 gegründet und steht für gemeinnütziges, leistbares und qualitätsvolles Reisen. Mit 12 eigenen Häusern und zahlreichen Vertragsherbergen bietet der Verband rund 3.000 Betten. Als Mitglied von Hostelling International ist der ÖJHV Teil eines weltweiten Netzwerks für weltoffenes und soziales Reisen.

Rückfragen & Kontakt

ÖJHV Hauptverband
Christoph Sammer
Telefon: +43 1 533 53 53
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oejhv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖJHV - Österreichischer Jugendherbergsverband

Rückfragen & Kontakt

ÖJHV Hauptverband
Christoph Sammer
Telefon: +43 1 533 53 53
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oejhv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright