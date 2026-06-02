20 Jahre Grafenegg Festival – eine Bühne für Weltstars

St. Pölten (OTS) -

Seit seiner Gründung hat sich das Grafenegg Festival zu einem der bedeutendsten Musikfestivals Europas entwickelt. Diese Dokumentation aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Regie: Andi Leitner, Kamera: Helmut Muttenthaler) widmet sich zum 20-Jahr-Jubiläum diesem Festival mit seinem hochkarätigen Programm, architektonischen Besonderheiten und der malerischen Kulisse, die Grafenegg zu einem unverwechselbaren Ort der Kultur macht. Zu Wort kommen Wegbereiter, Künstler und Künstlerinnen und Menschen, die den Zauber von Grafenegg lieben.

Wenn Ende Juni mit der Sommernachtsgala die ersten Klänge am Wolkenturm ertönen, beginnt in Grafenegg die Konzertsaison – mit Sommerklängen und dem Festival. Jahr für Jahr wird dieser Auftakt zu einem musikalischen Versprechen: für außergewöhnliche Abende unter freiem Himmel, große Emotionen und Begegnungen mit herausragender Kunst.

Seit nunmehr zwei Jahrzehnten gastieren beim Wolkenturm, im Schlosspark und im Auditorium Orchester, Ensembles und Künstlerinnen und Künstler von Weltrang. Ausgewählte Auftritte spiegeln die künstlerische Bandbreite wider, die das Festival seit 20 Jahren auszeichnet. Grafenegg ist auch eine der Residenzen des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich.

Grafenegg steht aber auch für ein Gesamterlebnis: Hier vereinen sich Musik, Kulinarik und Geschichte. Der historische Landschaftsgarten mit seiner vielseitigen Flora und Fauna lädt das ganze Jahr über zur Erkundung ein. Ebenso wie das Schloss selbst, das als Herzstück die lange Tradition dieses Ortes sichtbar macht.

Grafenegg bietet auch die Förderung junger Talente aus der ganzen Welt der klassischen Musik, die hier im Sommer gemeinsam lernen und musizieren.

Die Doku begleitet auch Rudolf Buchbinder nach Grafenegg, das unter seiner künstlerischen Leitung und Unterstützung internationale Strahlkraft erlangt hat. Der neue nach ihm benannte Rudolf Buchbindersaal in der Reitschule wird Ende Mai eröffnet und markiert als Spielstätte mit herausragender Akustik einen Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Grafenegg Festivals. Damit setzt man zugleich ein kraftvolles Zeichen für die Zukunft des Festivals.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer