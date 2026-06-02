„ZIB Talk“ mit Alexandra Maritza Wachter zum Thema „Wehrdienst: Verlängerung gescheitert?“

Wien (OTS) -

Die Koalition kann sich auf keine Reform des Wehrdienstes einigen. Nach den NEOS lehnt nun auch die SPÖ eine Verlängerung der Wehrdienstzeit ab. Stattdessen soll der Grundwehrdienst attraktiver gestaltet werden. Zur Stärkung der Miliz stehen verpflichtende zweimonatige Milizübungen im Raum – ein Modell, das vor 20 Jahren abgeschafft wurde. Die Wehrdienstkommission empfiehlt hingegen eine Verlängerung des Grundwehrdienstes von sechs auf acht Monate plus zwei Monate Milizübungen. Droht die Reform zu scheitern? Ist eine Volksabstimmung der Ausweg aus der politischen Sackgasse? Und wie dringend ist angesichts der aktuellen Kriege der Handlungsbedarf?

Darüber diskutieren heute, am 2. Juni 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON im „ZIB Talk“ bei Alexandra Maritza Wachter:

Robert Laimer

Verteidigungssprecher SPÖ

Armin Richter

Präsident Milizverband

Iris Bonavida

Salzburger Nachrichten

Simon Rosner

Kleine Zeitung