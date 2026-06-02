ORF Vorarlberg und Hansesun unterstützen Vorarlberger Kinderdorf mit PV-Anlage

Wien (OTS) -

Der ORF Vorarlberg und der Vorarlberger Photovoltaik (PV)-Spezialist Hansesun haben gemeinsam bereits die siebte PV-Anlage für das Vorarlberger Kinderdorf realisiert. Seit 2019 gibt es jedes Jahr das Gewinnspiel „Sonnemonat Mai“ auf ORF Radio Vorarlberg. Hier können Hörerinnen und Hörer zu Patinnen und Paten für eine PV-Anlage werden. Damit arbeiten alle gemeinsam auf das Ziel hin, Energieautonomie für das Vorarlberger Kinderdorf in Bregenz zu schaffen.

Sonnenreime für Sonnenenergie

Im Mai 2026 sorgte das Spiel „Sonnemonat Mai“ bei ORF Radio Vorarlberg für einzigartige Hörerlebnisse. Die Hörerinnen und Hörer reimten zum Thema Sonnenenergie um die Wette – und waren dabei unglaublich kreativ. Zahlreiche Gedichte zu den Themen Energiegewinnung, Nachhaltigkeit oder Sonnenkraft erreichten die Redaktion von ORF Radio Vorarlberg. Die 15 originellsten Gedichte wurden mit einer Patenschaft für zwei PV-Module für das Vorarlberger Kinderdorf belohnt.

Am Abend des 1. Juni wurde die neue Anlage im Vorarlberger Kinderdorf in Bregenz offiziell übergeben. Dafür kamen die Gewinnerinnen und Gewinner von ORF Radio Vorarlberg aus dem ganzen Land angereist – von Riezlern im Kleinwalsertal bis Gaschurn im Montafon. Auch begeisterte Mitspielerinnen und Mitspieler aus Isny im deutschen Allgäu waren mit dabei. Sie alle wurden von ORF-Landesdirektor Markus Klement und den beteiligten Partnern geehrt. Durch die Veranstaltung begleitete Moderatorin Laura Überbacher vom ORF Vorarlberg.

Jährlich 70.000 Kilowattstunden für Vorarlberger Kinderdorf

Durch das Spiel „Sonnemonat Mai“ auf ORF Radio Vorarlberg, das bereits seit 2019 durchgeführt wird, konnten inzwischen sieben PV-Anlagen für das Vorarlberger Kinderdorf installiert werden. 175 Megawattstunden Sonnenstrom wurden dort seitdem mit seinen Photovoltaik-Anlagen erzeugt. Mit einer Gesamtjahresleistung von 70.000 Kilowattstunden decken die Dachkraftwerke über die Hälfte des Stromverbrauchs ab. Die CO 2 -Einsparung beträgt rund 25 Tonnen pro Jahr. Die technische Umsetzung erfolgte mit den Partnern AEROCOMPACT, Energy3000 und SolarEdge.

Das Vorarlberger Kinderdorf spart mit den PV-Anlagen jährlich Betriebskosten im fünfstelligen Bereich. Angesichts der angespannten finanziellen Lage ist der Sonnenstrom ein willkommenes Geschenk, betont Geschäftsführerin Alexandra Wucher. Der Strom der PV-Anlagen dient zum Waschen, Trocknen und Kochen in den Wohngruppen sowie zum administrativen Betrieb. Das kommt allen Familien sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – etwa 35 Kindern und doppelt so vielen Erwachsenen – zugute.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Ein herzliches Danke an alle Hörerinnen und Hörer von ORF Radio Vorarlberg, die mit ihren strahlenden Reimen den ‚Sonnemonat Mai‘ zum Leuchten gebracht haben. Gemeinsam mit unserem Partner Hansesun bewegen wir uns weiter Schritt für Schritt in Richtung Energieautonomie für das Vorarlberger Kinderdorf.“

Andreas Müller, Marketingleiter Hansesun: „Wir wollen als Unternehmen Gutes bewirken. Das machen wir mit jeder PV-Anlage und mit persönlichem Engagement. Darum unterstützen wir diejenigen, die für unsere Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen.“

Alexandra Wucher, Geschäftsführerin Vorarlberger Kinderdorf: „Die kostenlose Stromproduktion beschert uns Sonnenmomente und ermöglicht Spielräume für die pädagogische Arbeit, die den Kindern und Jugendlichen zugutekommen.“