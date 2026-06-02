Termine am 3. Juni in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.00 Uhr, Feierliche Eröffnung des Neubaus für die Sozialpsychiatrie in Ybbs mit u.a. Bürgermeister Michael Ludwig, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Ulrike Schachner, Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Ybbs, und WIGEV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb (3370 Ybbs a. d. Donau, Therapiezentrum, Persenbeugerstraße 1-3). Anmeldung unter [email protected]

10.00 Uhr, PK der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft zur aktuellen Lage des Wiener Pflege- und Gesundheitssystems mit Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt Gerhard Jelinek (1., Presseclub Concordia, Bankgasse 8) (Schluss) red

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