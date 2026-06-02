FP-Haimbuchner zu Klimaneutralitäts-Studie: „Sehenden Auges in den wirtschaftlichen Untergang“

Linz (OTS) -

In einer aktuellen Studie hat das Forschungsinstitut EcoAustria die Auswirkungen des österreichischen 2040-Ziels bei der Klimaneutralität untersucht. Die Folgen sind verheerend: Einbruch der Wirtschaftsleistung um 1,7 % und der Verlust von Zehntausenden von Arbeitsplätzen sind den Wissenschaftlern zufolge unausweichlich. Der stv. FPÖ-Bundesparteiobmann Dr. Manfred Haimbuchner hierzu: „Die Bundesregierung hält am österreichischen Sonderweg fest, die sogenannten Klimaneutralitätsziele zehn Jahre früher als andere EU-Länder erreichen zu wollen. Das ist ein gefährlicher Irrweg, wie durch die aktuelle Studie der EcoAustria ganz eindeutig bewiesen wurde. Es ist höchste Zeit, die ideologischen Scheuklappen abzulegen und auf diesem gefährlichen Irrweg umzukehren.“ ****

Zwtl.: Deindustrialisierung ist bereits Realität – Freiheitliche Forderung liegen auf dem Tisch

Haimbuchner weiter: „Durch die fortschreitende Deindustrialisierung sind in den vergangenen Jahren bereits 36.000 Industriearbeitsplätze verlorengegangen und jeder 15. Produktionsstandort wurde geschlossen. Wenn die Bundesregierung hier nicht bald gegensteuert, war das nur der Auftakt für eine noch viel größere Welle an Arbeitsplatzvernichtung“, so der stv. Landeshauptmann Oberösterreichs. Er fordert: „Die Bundesregierung muss sich in einem ersten Schritt von der Übererfüllung von EU-Vorgaben verabschieden und in einem zweiten Schritt das Ende jeglicher ideologisch motivierter Industrieschikane auch auf europäischer Ebene vorantreiben. Wichtig wäre hier zunächst der Ausstieg aus dem europäischen Emissionshandelssystem, das völlig unnötige Kosten verursacht“, so Haimbuchner abschließend.