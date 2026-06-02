Oh, Wie(n) ist das schön! Hauptstadt bereits im Finals-Fieber

Wien (OTS) -

Am morgigen Mittwoch werden die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien am Rathausplatz eröffnet. Einen Tag zuvor blickten hochrangige Vertreter*innen aus Sport, Politik und Wirtschaft im Rathaus auf die Österreichs größtes Multisport-Event, das von 3. bis 7. Juni 2026 mehr als 7.000 Athlet*innen in 46 Sportarten in die Bundeshauptstadt bringt. Die gemeinsame Botschaft: Diese Finals werden spektakulär - und größer als je zuvor!

Es ist angerichtet. Spannung liegt in der Luft. Am Wiener Rathausplatz wird der letzte Feinschliff vorgenommen: Fahnen werden aufgehängt, Gitter positioniert, die Wettkampfstätten final vorbereitet. Am Mittwoch (18 Uhr, live in ORF Sport +) werden die sechsten Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien ebendort feierlich eröffnet.

„Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien haben sich in wenigen Jahren zum größten Multisport-Event Österreichs entwickelt. Mit mehr als 7.000 Athlet*innen, 46 Sportarten und einer einzigartigen Kulisse mitten in Wien setzen wir heuer einen neuen Meilenstein.

Der Rathausplatz wird in den kommenden Tagen zur Bühne für Spitzenleistungen, Emotionen und die beeindruckende Vielfalt des heimischen Sports. Genau das macht die Finals so einzigartig: Olympische, paralympische und nicht-olympische Sportarten präsentieren sich Seite an Seite vor tausenden Zuschauer*innen und einem Millionenpublikum vor den Bildschirmen“, sagt Sport Austria-Präsident Hans Niessl.

Ganz Wien lebt die Finals

An vier Wettkampftagen werden an 31 Sportstätten in Wien und Umgebung nationale Meistertitel vergeben. Zum Epizentrum wird der Rathausplatz, wo rund um die Finals-Bühne an vier Wettkampftagen 14 Sportarten ausgetragen werden. Darunter Fechten, Ringen, 3x3-Basketball, Minigolf und dank eines einzigartigen Sicherheitskonzepts auch Bogenschießen!

„Die Finals beweisen, welche Vielfalt und Kraft im österreichischen Sport stecken. Gerade Sportarten, die sonst nur selten im Rampenlicht stehen, erhalten hier die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Das ist nicht nur für die Athlet*innen und Verbände wichtig, sondern auch für die Begeisterung kommender Generationen. Besonders wertvoll ist, dass die Finals Menschen zusammenbringen und die gesamte Bandbreite des Sports sichtbar machen – von etablierten Spitzensportarten über neue Disziplinen bis hin zum Para-Sport. Sport schafft Begegnung, fördert Zusammenhalt und vermittelt Werte wie Respekt und Fairness“, meint Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig freut sich auf die erste Auflage des größten Multisport-Events Österreichs in der Bundeshauptstadt. „Wien freut sich auf ein Sportfest der Superlative. Dieses Event zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig, lebendig und verbindend Sport sein kann. Besonders freut mich, dass die Wettbewerbe an so vielen unterschiedlichen Orten stattfinden und damit den Sport direkt zu den Menschen bringen. Vom Rathausplatz über die neue Sport Arena Wien und die Donauinsel bis zu den zahlreichen Sportstätten in den Bezirken wird Wien zur Sporthauptstadt des Landes. Die Finals bieten Wien die Chance, die hohe Lebensqualität, die ausgezeichnete Infrastruktur und die internationale Strahlkraft unserer Stadt einem breiten Publikum zu präsentieren.“

Zuschauen und selbst aktiv werden

Presenting Partner sind einmal mehr die Österreichischen Lotterien. „Die Österreichischen Lotterien sind seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner des österreichischen Sports. Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien vereinen an einem Ort die ganze Vielfalt des heimischen Sports und schaffen eine Bühne für tausende Athlet*innen. Genau diese Breite in Kombination mit der Spitze macht das Event so einzigartig. Wir wollen dazu beitragen, dass nicht nur einzelne Leistungen sichtbar werden, sondern die gesamte Sportlandschaft in Österreich Aufmerksamkeit erhält. Deshalb leben wir diese Partnerschaft auch aktiv: Wir begleiten Athlet*innen und Sportarten, erzählen ihre Geschichten und machen ihre Leistungen für die Menschen spür- und erlebbar. Denn Sport begeistert Menschen – und diese Begeisterung wollen wir gemeinsam mit den Sport Austria Finals weitertragen“, freut sich Patrick Minar, Head of Corporate Communications der Österreichischen Lotterien.

Neben zahlreichen Meisterschafts-Entscheidungen laden die Finals auch zum Mitmachen ein. Am Rathausplatz können bei den Decathlon-Mitmachtagen am Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr alle Besucher*innen selbst aktiv werden. „Die Sport Austria Finals vereinen genau jene Werte, für die Decathlon steht: Vielfalt, Bewegung und die Freude am Sport. Deshalb begleiten wir dieses außergewöhnliche Event bereits seit mehreren Jahren mit großer Begeisterung. Unser Ziel ist es, nicht nur zuzusehen, sondern Menschen aktiv zum Mitmachen zu motivieren. Bei den Decathlon-Mitmachtagen können kleine und große Besucher*innen verschiedene Sportarten kennenlernen und selbst ausprobieren – unkompliziert, niederschwellig und mit jeder Menge Spaß. Gerade diese direkte Begegnung mit dem Sport macht die Finals so besonders“, sagt Cathryn Binder-Taisser, Marketingleiterin bei Decathlon Österreich.

Die größte Bühne

„Dieses Event bietet eine riesige Bühne und die Möglichkeit, den Para-Sport einem breiten Publikum näherzubringen. Genau diese Sichtbarkeit ist enorm wichtig, weil sie zeigt, was im Sport alles möglich ist. Ich hoffe, dass viele Fans die Gelegenheit nutzen, Para-Schwimmen und Para-Sport allgemein einmal aus nächster Nähe zu erleben. Meine Botschaft ist einfach: Nicht die Einschränkung sollte im Mittelpunkt stehen, sondern die Leistung“, freut sich Para-Schwimmer Andreas Ernhofer auf seine Finals-Premiere. Für die er sich großes vorgenommen hat, will der Niederösterreicher doch an seinem Hochzeitstag einen neuen Weltrekord über 100 m Rücken aufstellen - es wäre der erste im Rahmen der Sport Austria Finals.

Die Medaillenentscheidungen im Bogenschießen fallen am Rathausplatz und damit auf einer Bühne, die es so in Österreich noch nicht gegeben hat. Elisabeth Straka, Olympia-Teilnehmerin in Paris 2024, kann es kaum erwarten: „Der Rathausplatz bietet eine außergewöhnliche Kulisse und ich freue mich riesig darauf, dort antreten zu dürfen. Solche Wettkämpfe mitten im Herzen einer Stadt erlebt man nicht oft. Das erinnert natürlich an die olympischen Bewerbe in Paris und zeigt, wie attraktiv und publikumswirksam Bogenschießen sein kann. Für mich sind die Finals aber nicht nur ein wichtiger Wettkampf, sondern auch ein wichtiger Teil meiner sportlichen Entwicklung. Die Qualifikation für die Europaspiele 2027 war ein großer Schritt, aber mein langfristiges Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Jeder Wettkampf auf einer solchen Bühne hilft dabei, Erfahrungen zu sammeln und weiter zu wachsen.“

Apropos größtmögliche Bühne: Am Rathausplatz wird jene vom Eurovision Village des Song Contests genutzt. Einzig das Wetter soll diesmal besser mitspielen. Der Eintritt zur Eröffnung und zu allen Sport-Events ist frei.