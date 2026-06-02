FPÖ – Nepp: Ludwig betreibt Staatsbürgerschaftspolitik als Wählerbeschaffungsprogramm

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagiert FPÖ-Wien-Obmann Stadtrat Dominik Nepp auf die heute veröffentlichten Zahlen der MA 35. Demnach sind die Anträge auf die österreichische Staatsbürgerschaft in Wien innerhalb eines Jahres um fast 60 Prozent gestiegen. „Wien entwickelt sich immer mehr zum Eldorado für jene, die von großzügigen Sozialleistungen und einer verfehlten Migrationspolitik profitieren wollen. Ausgerechnet jene Gruppen, die in den vergangenen Jahren im Zuge der Massenzuwanderung nach Österreich gekommen sind, sollen nun in immer größerer Zahl eingebürgert werden. Die rot-pinke Staatsbürgerschaftspolitik ist ohne Wenn und Aber abzulehnen.“

Für den Wiener FPÖ-Obmann ist die Entwicklung kein Zufall. „Die SPÖ fordert seit Jahren eine weitere Aufweichung der Staatsbürgerschaftsregeln. Sie steht für sofortigen Familiennachzug, lehnt Abschiebungen nach Syrien ab und fordert umfassende Sozialleistungen ab dem ersten Tag. Das ist der Wiener Weg, wie ihn sich Bürgermeister Ludwig und seine Genossen vorstellen.“

Was die SPÖ betreibt, ist nichts anderes als der Versuch, das Ausländerwahlrecht durch die Hintertür einzuführen. Der Ludwig-SPÖ geht es einzig darum, neue Wähler zu gewinnen, weil ihr die österreichischen Staatsbürger in Scharen davonlaufen. Nepp ist überzeugt: „Wir brauchen auch hier einen unbedingten und raschen Kurswechsel. Schluss mit den Pull-Faktoren Mindestsicherung und Gemeindewohnungen für Nicht-Österreicher und die selbstlose Aufgabe unserer Kultur und Werte durch die bedingungslose Akzeptanz von Parallelgesellschaften!“