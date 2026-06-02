  • 02.06.2026, 12:35:02
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PK: Herausforderung alpiner Hüttenbau – zwischen Kostenanstieg, Komplexität und Klimawandel

Der Österreichische Alpenverein steht bei Um- und Ersatzbauten von Schutzhütten vor großen Herausforderungen. Gleichzeitig ist die Modernisierung vieler Gebäude unvermeidlich.

Innsbruck (OTS) - 

Der Österreichische Alpenverein steht bei Um- und Ersatzbauten von Schutzhütten vor großen Herausforderungen. Gleichzeitig ist die Modernisierung vieler, teils über hundert Jahre alter Gebäude unvermeidlich für die alpine Infrastruktur.

Im Rahmen eines Pressegesprächs (11. Juni 2026, Hall in Tirol) werden anhand der exponierten Glungezer-Hütte (2.610 m) des Alpenvereins Hall in Tirol – deren komplexer Umbau ab 2027 startet – zentrale Themen beleuchtet: die Frage, wie Alpenvereinshütten langfristig zukunftsfit gemacht werden können, die Rolle von Klimawandel und Nachhaltigkeit beim Sanieren, Modernisieren und Bauen im Hochgebirge sowie der Umgang mit kurzen Bausaisonen, extremen Bedingungen und steigenden Kosten.

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns in diese Themen einzutauchen und dabei Einblicke in ein besonders anspruchsvolles Bauprojekt im Alpenverein – die Sanierung der Glungezer-Hütte – zu erhalten.

Wann: 11. Juni 2026, 10:30 Uhr

Wo: Alpenverein Hall in Tirol, Schulgasse 6, Hof im Bezirksgericht Hall, 6060 Hall in Tirol (Parkmöglichkeiten: Parkgarage Altstadt Hall)

Es sprechen:

Georg Unterberger, Leiter Abteilung Hütten und Wege im Österreichischen Alpenverein

Romed Giner, 1. Vorsitzender Alpenverein Hall in Tirol

Herbert Freund, Hüttenreferent Alpenverein Hall in Tirol

Armin Neurauter, Architekt Umbau Glungezer-Hütte

PK ALPENVEREIN: Herausforderung alpiner Hüttenbau – zwischen Kostenanstieg, Komplexität und Klimawandel

Datum: 11.06.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Alpenverein Hall in Tirol
Schulgasse 6
6060 Hall in Tirol
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Mag. Peter Neuner-Knabl
Österreichischer Alpenverein
E-Mail: [email protected]
Mobil: +43/664/88970005
Website: www.alpenverein.at

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[Donnerstag, 11.06.2026, 10:30]

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