Straßenfest „andersrum ist nicht verkehrt" am 6. Juni in Mariahilf

Wien (OTS) -

Mariahilf feiert Vielfalt und Toleranz. Am 6. Juni 2026 von 14 bis 20 Uhr lädt Mariahilf bereits zum 20. Mal zum traditionellen Straßenfest „andersrum ist nicht verkehrt" in der Esterhazygasse zwischen Mariahilfer Straße und Damböckgasse ein. Die Mariahilfer Bezirksvorsteherin Julia Lessacher setzt mit dem Event ein starkes Statement für Offenheit, Vielfalt und Lebensfreude.

„Das Bezirksmotto ,Miteinander in Mariahilf' wird hier gelebt", erklärt Bezirksvorsteherin Lessacher. Und: „Wien ist eine Stadt der Offenheit und des gegenseitigen Respekts, in der alle ihre Lebens- und Liebesmodelle frei wählen können", betont Lessacher und ergänzt: „Homo- und Transphobie haben bei uns keinen Platz!“ Die Veranstaltung erhöht die Sichtbarkeit der Community, setzt ein Zeichen gegen Diskriminierung von LGBTIQ-Personen und trägt dazu bei, das gesellschaftliche Bewusstsein für die Herausforderungen zu schärfen, mit denen viele Menschen konfrontiert sind.



Buntes Showprogramm und Beratung

Am 6. Juni ab 14 Uhr erwartet die Besucher*innen ein vielfältiges Musik- und Tanzprogramm. Um 14 Uhr startet das DJ-Opening, ab 15.20 Uhr eröffnet die Formation „STiXX - Frauen trommeln“ lautstark das Fest. Um 15.40 Uhr folgt die offizielle Eröffnung mit Bezirksvorsteherin Julia Lessacher, Lucy McEvil und dem Gebärdendolmetscher Panto Trivkovic. Ab 16.10 Uhr folgen aufregende Bühnenacts – von „Schlor & Fanta“ über „Grazia Patricia“ bis hin zu den „Viennese Ladies“, die ihrem „Etta James Tribute" der unbeugsamen Künstlerin ihren Respekt bezeugen und auch Eigenkompositionen vortragen. Die Musikerinnen stammen aus den USA, Schweiz, Belgien, Bulgarien, Nigeria und Österreich und haben allesamt ihren Lebensmittelpunkt in Wien gefunden. Ab 18 Uhr lädt DJ Susie Flowers zum CJ-Closing ein.

Neben dem Showprogramm stehen zahlreiche Vereine und Initiativen der Community im Mittelpunkt des Festes. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung barrierefrei zugänglich.



Weitere Informationen

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel. 01/4000-06116 bzw. [email protected].

(Schluss) bv/red