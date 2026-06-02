Erfolgreiche Bilanz der Wiener Elektro Tage

Wien (OTS) -

Mehr als 70.000 BesucherInnen

In seiner sechsten Auflage zog Österreichs größtes E-Mobilitätsevent über 70.000 Besucherinnen und Besucher an

Schulterschluss für die Mobilitätswende: Zahlreiche Österreich-Premieren, mehr als 20 Aussteller und ein facettenreiches Rahmenprogramm machten den Wiener Rathausplatz zum Hotspot der Mobilität von morgen

Neue Highlights wie das Catwalk-Konzept für die zahlreichen Österreich-Premieren und der Branchen-Talk im Vestibül des Burgtheaters erwiesen sich als wertvolle Weiterentwicklungen und Ergänzungen

Erneut kann der Veranstalter der Wiener Elektro Tage nach Abschluss der dreitägigen Veranstaltung eine höchst positive Bilanz ziehen: Über 70.000 Besucherinnen und Besucher ließen sich von 29. bis 31. Mai 2026 am Rathausplatz von der Mobilität von morgen begeistern. Damit hat das größte Elektro Mobilitäts-Event Österreichs erneut ein starkes und klares Zeichen für einen branchenübergreifenden Dialog im Sinne der Dekarbonisierung und des Klimaschutzes gesetzt.

Leistbare Klein- und Kompaktautos, geräumige Familientransporter, luxuriöse Langstreckenmeister oder hoch-emotionale Sportler; das Spektrum der elektrifizierten Mobilität ist breit wie nie und war bei den diesjährigen Wiener Elektro Tagen in ihrer ganzen Vielfalt erlebbar. In ihrer sechsten Auflage begeisterte Österreichs Leitevent zur Mobilitätswende mit über 60 ausgestellten Fahrzeugen von 20 Herstellern. Darunter zahlreiche Österreich-Premieren, präsentiert in einem innovativen „Catwalk-Konzept“, sowie weitere Highlights, wie der am Eröffnungstag abgehaltene Presse- und Branchen-Talk im Vestibül des Wiener Burgtheaters oder das abwechslungsreiche Bühnenprogramm für Groß und Klein.

Thomas Beran, Leitung Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage:

„Das im Vorjahr neu aufgestellte Konzept, neben reinen Elektro-Autos auch auf Plug-in Hybrid-Fahrzeuge zu setzen, hat sich gemeinsam mit zusätzlichen Weiterentwicklungen vollends bewährt und über 70.000 Besucher und Besucherinnen erreicht. Es freut uns sehr, dass die Wiener Elektro Tage 2026 damit erneut ihre Position als Österreichs Leitevent für E-Mobilität untermauern und verdeutlichen konnten, dass die Mobilitätswende längst in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Maßgeblich war aber vor allem auch der demonstrierte Schulterschluss; von den teilnehmenden Automarken ebenso wie der Wiener Stadtregierung und den Ausstellern aus den Bereichen Finanzierung, Ladeinfrastruktur oder Service.“

Zahlreiche Premieren als Publikumsmagnet

Im Rahmen der Eröffnung durfte jede der zahlreichen Österreich-Premieren bei einem innovativen Catwalk-Konzept vor der Hauptbühne seine exklusive Zeit im Scheinwerferlicht der Medien genießen. Mit Audi Q4 e-tron, Cupra Raval, DS N°7 E-TENSE, Jeep Compass 4xe, Mazda CX-6e, Leapmotor B05, Mercedes VLE, Porsche Cayenne Electric, Renault Twingo e-Tech Electric, Škoda Epiq, VW ID. 3 NEO, VW ID. Polo GTI und Xpeng X9 wurde die gesamte Vielfalt des elektrischen Modellangebots eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Ebenso beeindruckend: Die insgesamt 20 teilnehmenden Automarken verantworten aktuell über 60 Prozent des österreichischen Neuwagenmarktes. Vertreten waren Audi, BYD, Citroën, Cupra, DS Automobiles, Fiat, Ford, Jeep, Leapmotor, Mazda, Mercedes Vans, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, Renault, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge und Xpeng. Darüber hinaus stellten auch Autoscout24, Moon Power, ÖAMTC, Porsche Bank und Wien Energie auf dem Rathausplatz aus.

E-Mobilität mit neuem Momentum

Äußerst positiv aufgenommen wurde auch eine weitere, programmtechnische Premiere bei den Wiener Elektro Tagen: Der am Freitag durch Stephanie Ernst (Gremialobfrau des Landesgremiums Wien des Fahrzeughandels), Günther Kerle (Sprecher und Vorsitzender der österreichischen Automobilimporteure) und Thomas Beran (Leitung Porsche Media & Creative und Veranstalter) durchgeführten Eröffnung wurde durch einen im Anschluss abgehaltenen Presse- und Branchen-Talk im Vestibül des Wiener Burgtheaters zusätzliches Gewicht verliehen. Rund 90 MedienvertreterInnen und Austeller verfolgten eine aufschlussreiche Standortbestimmung der E-Mobilität in Österreich durch Philipp Wieser (OLÉ – Leitstelle für E-Mobilität), sowie eine darauffolgende Podiumsdiskussion mit Spitzenvertretern der Branche. Darunter Marcella Kral (ÖAMTC), Christian Pesau (IV), Markus Wildeis (GF Stellantis Group) und Wolfgang Wurm (GF Porsche Austria).

Einhelliger Tenor der TeilnehmerInnen: E-Mobilität erfährt in Österreich ein neues Momentum mit steigendem Privatkundenanteil und stetig wachsender Modellvielfalt. Sie ist nicht Zukunft, sondern Gegenwart und Treiber der Mobilitäts- und Energiewende: vielfältig einsetzbar, leistbar, innovativ, alltagstauglich und effizient.

Die Wiener Elektro Tage zeigen damit eindrucksvoll, was möglich ist, wenn eine gesamte Branche an einem Strang zieht – für Innovation, Austausch und Fortschritte auf dem Weg zur Dekarbonisierung.

Weitere Informationen zu den Wiener Elektro Tagen unter www.wiener-elektrotage.at

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Škoda, CUPRA Porsche Bank, MOON POWER, DasWeltauto.at und sharetoo zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden.

In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, WebAd, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award, Austrian Event Award, Das goldene Horn und viele mehr.2024 wurde die Agentur als „Print Werber des Jahres“ mit dem renommierten Werbepreis ADGAR ausgezeichnet.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. PMC fungiert als Betreiber des AUDI #Houseofprogress in der Wiener Kärntner Strasse und ist seit vier Jahren Veranstalter der Wiener Elektro Tage. Das größte EMobility Event Österreichs ist ein starkes Zeichen der Automotive Branche für eine CO 2 freie Zukunft. „Elektrotage – Die Zukunft nimmt Fahrt auf“ ist eine eingetragene Marke. Abgerundet wird das Portfolio der Agentur durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. PMC fungiert auch als Betreiber des AUDI House of Progress in Wien. PMC ist eine registrierte Marke.

Photo Credits: © Porsche Media & Creative 2025

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