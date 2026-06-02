Bundesheer: Assistenzseinsatz bei Waldbrandbekämpfung in der Steiermark

Wien (OTS) -

Auf Anforderung der Landeswarnzentrale Steiermark steht das Österreichische Bundesheer seit heute im Assistenzeinsatz zur Bekämpfung eines Waldbrandes im Raum Wörschach. Zur Unterstützung der zivilen Einsatzkräfte wird heuer bereits zum zweiten Mal ein Hubschrauber des Typs AW169 eingesetzt.

„Der Waldbrand in der Steiermark zeigt einmal mehr, wie entscheidend rasche und koordinierte Hilfe ist. Auf Anforderung der zivilen Behörden steht das Österreichische Bundesheer im Assistenzeinsatz und unterstützt die Löscharbeiten vor Ort mit Personal und Hubschraubern. Unser Ziel ist klar: Wir helfen schnell, verlässlich und dort, wo wir am dringendsten gebraucht werden“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Der leistungsstarke Hubschrauber AW169 „Lion“ ist speziell für Einsätze im Gebirge geeignet und verfügt auch in großen Höhen über ausreichende Leistungsreserven. Dank seines geräumigen Innenbereichs bietet er zudem die Möglichkeit, eine Person isoliert zu transportieren. Der AW169 kann zwei- bis dreimal so viel Wasser transportieren wie die „Alouette III“.