  • 02.06.2026, 11:41:02
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WM-Qualifikation der Frauen: Søndergaard-Debüt bei Österreich – Slowenien live in ORF 1

Am 5. Juni um 18.00 Uhr

Wien (OTS) - 

Auch wenn Österreichs Frauen in der WM-Qualifikation an letzter Stelle liegen, so ist das Spiel gegen Slowenien am Freitag, dem 5. Juni 2026, aus mehreren Gründen bemerkenswert: Zum einen ist es das Debüt von Lars Søndergaard als Teamchef, zum anderen ist das Nationalteam erstmals zu Gast im neuen Stadion des Wiener Sportclub. ORF 1 überträgt das Spiel um 18.00 Uhr live. Kommentatoren sind Anna-Theresa Lallitsch und Helge Payer, durch die Sendung führt Christian Diendorfer.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

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