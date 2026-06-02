WM-Qualifikation der Frauen: Søndergaard-Debüt bei Österreich – Slowenien live in ORF 1

Wien (OTS) -

Auch wenn Österreichs Frauen in der WM-Qualifikation an letzter Stelle liegen, so ist das Spiel gegen Slowenien am Freitag, dem 5. Juni 2026, aus mehreren Gründen bemerkenswert: Zum einen ist es das Debüt von Lars Søndergaard als Teamchef, zum anderen ist das Nationalteam erstmals zu Gast im neuen Stadion des Wiener Sportclub. ORF 1 überträgt das Spiel um 18.00 Uhr live. Kommentatoren sind Anna-Theresa Lallitsch und Helge Payer, durch die Sendung führt Christian Diendorfer.

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