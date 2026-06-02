  • 02.06.2026, 11:14:02
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Anpfiff für „Smart10 BIG – Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“! Sonderausgabe zur Fußball-WM am 6. Juni in ORF 1 und auf ORF ON

Mit Herbert Prohaska, Dr. Bohl, Toni Polster, Irene Fuhrmann, Nicole Schmidhofer, Peter Moizi, Alina Eberstaller und Peter Stöger

Wien (OTS) - 

Österreich ist im WM-Fieber und „Smart10 BIG“ jubelt mit! Zum WM-Auftakt zieht die Quizshow mit den zehn Antwortmöglichkeiten – moderiert von Caroline Athanasiadis – wieder in den Hauptabend ein. In dieser Sonderausgabe treten am Samstag, dem 6. Juni 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und schon 24 Stunden vorher auf ORF ON vier Promipaare gegeneinander an: Herbert Prohaska und Dr. Bohl, Toni Polster und Irene Fuhrmann, Nicole Schmidhofer und Peter Moizi sowie Alina Eberstaller und Peter Stöger. Sie stellen ihr Wissen rund um WM-Geschichte und Fußball sowie ihr Allgemeinwissen unter Beweis und spielen um 10.000 Euro für den guten Zweck.

Die vier prominenten Teams spielen in einem Turniersystem: In den beiden Vorrunden treten jeweils zwei Teams gegeneinander an. Die jeweiligen Gewinnerpaare quizzen dann in weiterer Folge um den Sieg. Allgemeinwissen, gutes Teamwork, Taktik und Risikoeinschätzung führen auch in „Smart10 BIG – Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ zum Erfolg. Den Gewinn von 10.000 Euro spendet das Siegerteam an einen guten Zweck seiner Wahl. Wie immer gilt: eine Frage, zehn Antwortmöglichkeiten!

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