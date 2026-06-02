„Militärmusikfestival für LICHT INS DUNKEL“ am 6. Juni in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

„Partnerschaft mit Herz: Bundesheer und LICHT INS DUNKEL“ ist auch heuer das Motto, wenn das Österreichische Bundesheer zu einem abwechslungsreichen Programm in die Stadthalle Graz einlädt: ORF 2 und ORF ON zeigen das „Militärmusikfestival für LICHT INS DUNKEL“ am Samstag, dem 6. Juni 2026, um 22.00 Uhr. Mehr als 700 Musikerinnen und Musiker der sieben österreichischen Militärmusiken sowie der Trachtenmusikkapelle Ottendorf an der Rittschein und der Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf präsentieren traditionelle Blasmusik mit modernen Showelementen und choreografischen Darbietungen. Als Special Guests stellen sich Austropop-Legende Christian Kolonovits, Rockmusiker und Musikproduzent Ewald Pfleger gemeinsam mit Opus Band und den Schick Sisters sowie die steirische Erfolgsband „Alle Achtung“ in den Dienst dieser Benefizveranstaltung. Weitere Gäste sind Sopranistin Julia Wisniewski, Harmonikaspieler Jonas Lazarus und Panflötenvirtuose Wolfgang Niegelhell. Durch den Abend führen Kathrin Ficzko und Norbert Oberhauser. Alle vor Ort gesammelten Spenden gehen an LICHT INS DUNKEL.

Die Ehrengäste der Veranstaltung sind u. a. Bundesministerin Klaudia Tanner, Landeshauptmann Mario Kunasek, ORF-Landesdirektor Steiermark Gerhard Koch sowie LICHT INS DUNKEL-Präsidentin Ines Stilling.

Spenden für LICHT INS DUNKEL

Vor und nach dem sowie während des „Militärmusikfestivals 2026 für LICHT INS DUNKEL“ kann für Projekte und den Soforthilfefonds von LICHT INS DUNKEL gespendet werden. Die Spendentelefone sind im Callcenter des A1-Headquarters besetzt – unter der Telefonnummer 0800 664 24 12 werden die Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer mit deren Spenden entgegengenommen.

Auch während des ganzen Jahres kann unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 durch Anruf oder SMS gespendet werden sowie online auf https://lichtinsdunkel.ORF.at. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden sich auch im ORF TELETEXT auf Seite 680.

Service für hör- und sehbehinderte Menschen

Der ORF überträgt das Militärmusikfestival des Österreichischen Bundesheeres aus Graz umfassend barrierefrei in ORF 2. Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum werden die Showprogramme, der Hauptteil und der Zapfenstreich in einer Audio-Version angeboten. Diese akustische Bildbeschreibung durch Audio-Kommentatorin Nicole Hammer und Audio-Kommentator Sebastian Kaufmann ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar. Für die gehörlosen und hörbeeinträchtigten Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf ORF ON Untertitel zur Verfügung. Die barrierefreien Sendungen sind auch auf ORF ON als Video-on-Demand abrufbar.