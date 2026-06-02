Aus der Wiener Staatsoper: Neuinszenierung von Georges Bizets „Die Perlenfischer“ am 4. Juni in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Zum Ausklang der aktuellen Saison vor der Sommerpause in der Wiener Staatsoper zeigt ORF 2 zu Fronleichnam, am Donnerstag, dem 4. Juni 2026, um 21.20 Uhr in ORF 2 die Neuinszenierung von Georges Bizets „Les Pêcheurs de perles – Die Perlenfischer“, die erst am 14. Mai ihre Premiere im Haus am Rang feierte. Mit Kristina Mkhitaryan, Juan Diego Flórez und Ludovic Tézier in den Hauptpartien ist das von Regisseur Ersan Mondtag in Szene gesetzte 1863 uraufgeführte Frühwerk des Komponisten hochkarätig besetzt. Die Oper verbindet die Themen Freundschaft, Pflicht und verborgenes Begehren zu einem dichten Konfliktgefüge, in dem persönliche Gefühle und öffentliche Erwartungen unaufhaltsam aufeinanderprallen. Unter der musikalischen Leitung von Daniele Rustioni spielt das Orchester der Wiener Staatsoper. Durch den ORF-Opernabend führt Teresa Vogl, die Bildregie hat Leopold Knötzl übernommen.

Im Zentrum der Handlung stehen die Freunde Nadir (Flórez) und Zurga (Tézier), deren langjährige Loyalität erschüttert wird, als die Priesterin Leïla (Mkhitaryan) in ihre Gemeinschaft zurückkehrt. Zwischen religiösem Gelübde und persönlicher Erinnerung wird Leïla zur Projektionsfläche und zum Brennpunkt der Spannungen – eine Figur, an der sich die inneren Konflikte aller drei Hauptpersonen bündeln.

Bizets Musik legt diese Bruchlinien mit großer Feinheit offen: lyrische Duette, die schwebenden Linien der Sopranpartie und atmosphärisch dichte Chorszenen zeichnen die emotionalen Schichten des Stücks nach. Der exotisch verortete Schauplatz bleibt dabei vor allem symbolischer Raum – ein Ort, an dem Schuld, Freiheit und Bindung verhandelt werden.

Regisseur Ersan Mondtag rückt in seiner Inszenierung die sozialen Rituale und Machtstrukturen des Dorfes in den Fokus und zeigt, wie fragil Gemeinschaften werden können, sobald private Sehnsüchte auf kollektive Regeln treffen. Die Produktion eröffnet einen präzisen Blick auf „Die Perlenfischer“ als feinsinniges Werk über Nähe, Loyalität und die Zerbrechlichkeit menschlicher Versprechen. Das Orchester der Wiener Staatsoper mit Daniele Rustioni am Dirigentenpult arbeitet Bizets Partitur klar und transparent heraus.