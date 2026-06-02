Presseaviso 10. Juni: Philanthrop:innen bündeln Kräfte für mehr Wirkung im Gemeinwohl und starten „Initiative Philanthropie“

Wien (OTS) -

Österreichs gemeinnütziger Sektor wird maßgeblich von den zahlreichen kleinen und mittleren Spendenbeträgen aus der Bevölkerung getragen. Parallel steigt das Engagement vermögender Menschen zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen – von Sozialem über Klima- und Umweltschutz bis hin zu Bildung – spürbar. Bereits fünf Prozent der privaten Mittel für das Gemeinwohl stammen von besonders großzügigen Zuwendungen über 50.000 Euro.

Gerade in Zeiten wachsender Herausforderungen und knapper werdender öffentlicher Ressourcen, kommt privatem Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eine wachsende Bedeutung zu. Mit der neuen „Initiative Philanthropie“ setzen sich heimische Philanthrop:innen gemeinsam mit rund 20 gemeinnützigen Organisationen und Verbänden dafür ein, noch mehr gemeinnütziges Engagement in Österreich zu fördern. Am Mittwoch, den 10.6., um 10 Uhr, geben die Philanthropin Samira Rauter und der Philanthrop Siegfried Stepke Einblicke, was philanthropisches Geben für Gemeinwohlanliegen möglich macht, und präsentieren gemeinsam mit Ruth Williams (Fundraising Verband Austria) und Günther Lutschinger (Verband für gemeinnütziges Stiften) die „Initiative Philanthropie“.



Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:

Samira Rauter – Gründerin Haus der Philanthropie, Stifterin und Vorständin der PeopleShare Foundation, die insbesondere Bildungs- und Kinderhilfsprojekte unterstützt, sowie Mitgründerin und Vorständin der BildungTomorrow Stiftung

– Gründerin Haus der Philanthropie, Stifterin und Vorständin der PeopleShare Foundation, die insbesondere Bildungs- und Kinderhilfsprojekte unterstützt, sowie Mitgründerin und Vorständin der BildungTomorrow Stiftung Siegfried Stepke – Unternehmer und Impact Investor, der sich über Initiativen wie die Neue Wege Privatstiftung für gesellschaftliche Innovationen mit Fokus auf Bildung, soziale Teilhabe und nachhaltige Entwicklung engagiert

– Unternehmer und Impact Investor, der sich über Initiativen wie die Neue Wege Privatstiftung für gesellschaftliche Innovationen mit Fokus auf Bildung, soziale Teilhabe und nachhaltige Entwicklung engagiert Ruth Williams – Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria, Dachverband der österreichischen Spendenorganisationen

Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria, Dachverband der österreichischen Spendenorganisationen Günther Lutschinger – Geschäftsführender Vorstand Verband für gemeinnütziges Stiften, zentrale Interessenvertretung gemeinnützig aktiver Stiftungen in Österreich



Die Themen im Detail:

Was große Zuwendungen von Philanthrop:innen, ergänzend zu den unverzichtbaren Spenden aus der Bevölkerung, für die nachhaltige Umsetzung gemeinnütziger Anliegen leisten

Beweggründe von Philanthrop:innen, sich für Gemeinwohlanliegen zu engagieren

Was es für eine noch breitere Kultur philanthropischen Gebens in Österreich braucht

Systematische Wirkung von Philanthropie im Zusammenspiel mit der öffentlichen Hand

Das Haus der Philanthropie als Ort der Co-Kreation für gemeinnützige Stiftungen und Philanthropie-nahe Organisationen

Konzeption und Ziele der neuen „Initiative Philanthropie“, die mit der gemeinsamen Kommunikationslinie „PHIL GELD. PHIL GUTES.“ startet

Einblick in die Konstitution des österreichischen Spendenwesens

Gemeinnützige Stiftungen als langfristig angelegte Form des gemeinnützigen Gebens

Pressegespräch: „Initiative Philanthropie“ startet

Der Fundraising Verband Austria und der Verband für gemeinnütziges Stiften freuen sich auf Ihre Teilnahme! Um Anmeldung wird höflich gebeten unter [email protected]

Datum: 10.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Philanthropie

Schottenring 16/3.OG

1010 Wien