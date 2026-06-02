„WELTjournal / WELTjournal +“: „Hitzewellen – Europa im Klimawandel“ und „Sizilien – Mangelware Wasser“

Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 3. Juni 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Reportage „Hitzewellen – Europa im Klimawandel“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.20 Uhr „Sizilien – Mangelware Wasser“.

WELTjournal: „Hitzewellen – Europa im Klimawandel“

Hitzewellen ereignen sich immer häufiger, sie dauern länger und werden stetig noch heißer. Auch in Europa jagt ein Temperaturrekord den nächsten. Von Seiten der Meteorologie hält man Temperaturen von bis zu 50 Grad in Städten wie Paris oder Sevilla in Zukunft für durchaus möglich. Das „WELTjournal“ geht der Frage nach, wie wir uns vor der Hitze schützen können, welche Gegenmaßnahmen ergriffen werden und welche Anpassungsstrategien angesichts der neuen Hitzerealität zur Verfügung stehen. Eine Reise in die Hotspots Europas, die die vielfältigen Auswirkungen der Hitze auf unser Leben beleuchtet. Gestaltung: Mike Plitt

WELTjournal +: „Sizilien – Mangelware Wasser“

Auf Sizilien ist man Trockenheit und Wassermangel gewohnt, doch mit dem Klimawandel und Missmanagement wird die Wasserknappheit zusehends extremer. Hitzewellen und Dürren, leckende Wasserleitungen und marode Speicher führen vor allem im Süden regelmäßig dazu, dass Trinkwasser rationiert werden muss. „WELTjournal +“ hat sich in der Region Agrigent im Südwesten Siziliens umgesehen, die besonders betroffen ist. Viele Einwohnerinnen und Einwohner holen Wasser mit Kanistern von öffentlichen Wasserstellen, weil aus den Leitungen zu Hause kaum Wasser kommt. In Hotels werden die Gäste gebeten, nur maximal drei Minuten zu duschen, um Wasser zu sparen. Ein Viehzüchter erzählt, dass er einen Teil seiner Rinder zum Schlachter bringen muss, wenn die Weiden weiter ausdörren. Gleichzeitig ist Wasser zu einem lukrativen Geschäft geworden: Wasserlieferanten verkaufen das kostbare Nass zu hohen Preisen. Gestaltung: Giulia Ottaviano, Daniela Agostini