- 02.06.2026, 10:54:32
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Mit Marktkenntnis & klarer Vertriebsstrategie: Philipp Gorczak verstärkt Außerhausmarkt bei Almdudler
Der Außerhausmarkt lebt von persönlichen Beziehungen, schnellen Entscheidungen und echter Markenbegeisterung. Genau hier wollen wir als Almdudler noch stärker präsent sein und unsere Partner direkt begleiten
Philipp Gorczak übernimmt bei Almdudler die Position des Key Account Managers für den Außerhausmarkt Österreich. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Getränke-, Gastronomie- und Konsumgüterbereich verstärkt er das Vertriebsteam rund um Verkaufsleiter Christian Wurzberger und setzt gemeinsam mit Almdudler ein klares Signal an den Markt: Das Familienunternehmen bearbeitet den Außerhausmarkt künftig noch fokussierter und aus eigener Kraft.
Mit Gorczak holt sich Almdudler einen ausgewiesenen Vertriebsexperten an Bord, der den österreichischen Markt in all seinen Facetten kennt – von Gastronomie und Getränkefachgroßhandel bis hin zu nationalen Key Accounts. Seine langjährige Erfahrung in Vertrieb, Key Account Management und Marktstrategie macht ihn zu einer starken Verstärkung für den weiteren Ausbau des Außerhausgeschäfts. „
Der Außerhausmarkt lebt von persönlichen Beziehungen, schnellen Entscheidungen und echter Markenbegeisterung. Genau hier wollen wir als Almdudler noch stärker präsent sein und unsere Partner direkt begleiten“, erklärt Philipp Gorczak. „
Almdudler steht wie kaum eine andere Marke für österreichische Lebensfreude und Geselligkeit – dieses Potenzial möchten wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden weiter ausbauen.“
Mit dem Ausbau des eigenen Vertriebsteams unterstreicht Almdudler die strategische Bedeutung des Außerhausmarkts und setzt bewusst auf direkte Marktbetreuung statt auf externe Strukturen. Ziel ist es, Kundinnen und Kunden noch individueller zu begleiten, Potenziale gezielter zu entwickeln und die Marken Almdudler und Spezi® nachhaltig in Gastronomie, Freizeit und Impulsbereichen zu stärken. „
Philipp Gorczak bringt enorme Erfahrung im Key Account Management mit und versteht es, Strategie und operative Umsetzung ideal zu verbinden. Mit seinem Netzwerk, seiner Verhandlungskompetenz und seinem Gespür für Kundenbeziehungen ist er eine große Bereicherung für unser Vertriebsteam“, so Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler.
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