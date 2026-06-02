„Bewusst gesund“ über Ruhepuls als maßgeblichen Indikator für das individuelle Schlaganfallrisiko

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 6. Juni 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Die Welt mit den Händen begreifen – Orientierung durch den Tastsinn

Rund 80 Prozent aller Reize aus der Umwelt nehmen wir mit den Augen wahr. Der Sehsinn ermöglicht es uns, Texte zu lesen, farbige Bilder zu sehen, Entfernungen einzuschätzen und uns zu orientieren. Mit unzählig vielen Sinneszellen, die sich unter der Haut befinden, können wir Berührung, Druck oder Schmerz registrieren und uns im Alltag zurechtfinden. Ist das Sehvermögen jedoch stark eingeschränkt oder nicht vorhanden, gewinnt neben dem Hören vor allem der Tastsinn an Bedeutung. Für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen sind tastbare Orientierungshilfen ein wichtiger Beitrag zur Barrierefreiheit und gesellschaftlichen Teilhabe. Taktile Reliefs, tastbare Karten und Pläne oder speziell aufbereitete Darstellungen eröffnen Betroffenen dabei neue Zugänge und Informationen im öffentlichen Raum – und sie machen auch Kunst und Kultur erlebbar. Gestaltung: Marie-Christine Kollos

Studiogespräch: Pulsfrequenz und Schlaganfallrisiko

Eine aktuelle Langzeitstudie des Imperial College London identifiziert den Ruhepuls als maßgeblichen, bisher unterschätzten Indikator für das individuelle Schlaganfallrisiko. Während eine Herzfrequenz zwischen 60 und 69 Schlägen als optimal gilt, steigt das Risiko bei Werten unter 50 oder über 90 Schlägen signifikant an. Diese Gefahr besteht unabhängig von klassischen Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes und betrifft sowohl Gefäßverschlüsse als auch Hirnblutungen. Die Untersuchung verdeutlicht, dass die einfache Pulsmessung eine entscheidende Lücke in der diagnostischen Vorsorge schließen kann. Medizinerinnen und Mediziner fordern daher, der Ruheherzfrequenz bei der Einschätzung der Herz-Kreislauf-Gesundheit künftig mehr Beachtung zu schenken. Damit wird die Selbstmessung zum wichtigen Instrument für die frühzeitige Einleitung präventiver Maßnahmen, erklärt Dr. Stefan Greisenegger von der MedUni Wien.

Welches Öl ist das richtige?

Gutes Öl ist mehr als nur ein Geschmacksträger – es liefert wertvolle Fettsäuren und kann sogar dabei helfen, gesunde Inhaltsstoffe aus dem Essen besser aufzunehmen. Gerade im Sommersalat spielt das eine wichtige Rolle, denn bestimmte Vitamine aus Gemüse, etwa aus Tomaten oder Karotten, sind fettlöslich und werden vom Körper erst in Kombination mit Öl optimal verwertet. Doch Vorsicht beim Erhitzen: Nicht alle Öle sind dafür geeignet. Manche verlieren beispielsweise beim Anbraten von Zutaten schnell an Qualität – oder werden sogar ungesund. Welche Öle sich wofür eignen – und wie man das Beste aus den jeweiligen Inhaltsstoffen herausholt, zeigt eine Ernährungsexpertin in „Bewusst gesund“. Gestaltung: Veronika Brix

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Lagerungsschwindel

Lagerungsschwindel zählt zu den häufigsten Formen von Schwindel und tritt oft plötzlich auf – etwa beim Umdrehen im Bett oder beim Aufstehen. Ursache sind kleine Kristalle im Innenohr, die das Gleichgewichtsorgan reizen. Wichtig ist es, ruckartige Bewegungen zu vermeiden und möglichst auf der nicht betroffenen Seite zu schlafen. Spezielle „Befreiungsmanöver“ können helfen, die Beschwerden zu lindern. Was man darunter versteht, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Rudern – ein Sport mit Haltung

Rudern gilt als eine der gesündesten Sportarten. Kaum eine andere Bewegung beansprucht so viele Muskelgruppen gleichzeitig und ist dabei so gelenkschonend. Ob auf dem Wasser oder am Ergometer – Rudern stärkt das Herz-Kreislauf-System, verbessert nachhaltig die Ausdauer und sorgt für einen starken Rücken. Zudem wirkt sich die gleichmäßige rhythmische Bewegung positiv auf das Stresslevel aus. Damit eignet sich der Sport für Menschen jeden Alters – von gesundheitsbewussten Einsteigerinnen und Einsteigern bis zu ambitionierten Fortgeschrittenen. „Bewusst gesund“ hat sich in einen Ruderclub an der Alten Donau begeben und dort auch einen vierfachen Weltmeister getroffen. Gestaltung: Veronika Brix